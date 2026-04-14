El gran evento del motor acelera con segundo año en el Europeo

La edición de 2026 del Rally de Andalucía-Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha puesto la primera marcha. La prueba cordobesa fue presentada oficialmente, en su 43ª edición, en un acto que reunió a responsables de la organización y a representantes de las instituciones públicas de la provincia.

La prueba, en su segundo año formando parte del calendario del Europeo, tendrá lugar a partir de este jueves y hasta el próximo domingo. La cita servirá para consolidar a Córdoba como uno de los grandes focos del automovilismo continental, ya que el rally cordobés es el segundo más importante de España, solo tras el Islas Canarias, puntuable para el Mundial.

Más de 200 kilómetros cronometrados

El dato que mejor define la exigencia del recorrido es su volumen competitivo. El rally contará este año con 13 tramos y 203,8 kilómetros cronometrados, dentro de un itinerario global de 870,980 kilómetros, unas cifras que vuelven a situar a la cita andaluza entre las más potentes del calendario europeo.

Una de las novedades más simpáticas de esta edición es la presencia de Rafalín, el nuevo lince mascota del rally, un guiño con el que la organización busca reforzar el vínculo emocional de la prueba con Córdoba y acercarse todavía más al público infantil y familiar.

Salida oficial del pasado año en Las Tendillas. / Manuel Murillo

La actividad deportiva

En lo deportivo, la actividad real arrancará este jueves con la salida oficial en Las Tendillas a partir de las 20.00 horas. Unos minutos antes tendrá lugar la foto oficial de los pilotos del Europeo y una sesión de firma de autógrafos.

El viernes comenzará el día con el shakedown o tramo de calificación en Los Villares, sobre un recorrido de 6,38 kilómetros que servirá para fijar el orden de salida. Dicho tramo lo harán los pilotos entre las 12.00 y las 14.00 horas. Esa misma jornada se celebrará también el tramo urbano de Córdoba, de un kilómetro, que abrirá oficialmente tanto el rally como la temporada 2026 del ERC. El tramo comenzará a las 20.00 horas.

Las jornadas más intensas

La etapa del sábado concentrará buena parte de la dureza de la prueba, con los tramos de Obejo-Villanueva de Córdoba, Pozoblanco-Villaharta y Espiel, todos ellos a doble pasada, para completar 103,60 kilómetros contra el crono en una sola jornada. La jornada se desarrollará, por la mañana entre las 9.30 y las 13.40 horas y por la tarde entre las 15.45 y las 20.10 horas.

El domingo llegará el cierre con Obejo, Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey, cuyo segundo paso servirá para sentenciar la victoria en el rally. La actividad llegará, por la mañana entre las 8.05 y las 12.00 horas y por la tarde entre las 13.55 y las 19.00 horas. La entrega de premios se celebrará en El Arenal, junto al estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

La prueba podrá verse de manera íntegra por televisión a través de Dazn. El canal temático de Televisión Española Teledeporte ofrecerá, también en directo, el último tramo de la carrera. La salida oficial podrá verse a través del canal de YouTube de la Federación Española.