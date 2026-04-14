Bernat Clarella: «Las estrellas transmiten sus ganas, sus sensaciones, su carisma»

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se celebra en un momento clave para la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). En una entrevista en exclusiva, su presidente, Bernat Clarella, lo que más resalta y detalla es el proceso de transformación interna de la entidad, además del impulso deportivo de la escalada y el papel central de los valores en un ecosistema que sigue creciendo dentro y fuera de la competición.

Clarella sitúa el punto de partida de su mandato en un escenario complejo: “Estábamos en una situación crítica en lo que es el tema económico”. Una realidad marcada por “un goteo de déficits que se venían acumulando desde hacía cuatro años” y que obligó “a tener que hacer un plan de viabilidad con el Consejo Superior de Deportes para poder subsistir”.

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Su hoja de ruta ha partido de “estabilizar económicamente la federación”. Un trabajo que ha implicado “tomar muchas medidas, medidas estructurales que nos permitieran seguir creciendo y estabilizar nuestra gestión, sin dejar de hacer todas las actividades que esta federación hace”. Y admite que ha sido un proceso complejo: “Gestionar una federación tan grande intentando poner orden en todas sus áreas es una ardua tarea que nos trae trabajo día a día”. Entre las acciones clave, destaca “crear una estructura que sea sostenible, pero que a la vez dé servicio a todo lo que necesitamos”, así como “crear una dinámica diferente de orden interno en cuanto a normativas y reglas que no existían”.

Esa reorganización también ha afectado al funcionamiento interno: “Estructurar y medir las necesidades en cuanto a plantilla para optimizarla” y “equilibrar el presupuesto y controlar que no entre en déficit”. Todo ello acompañado de una visión a futuro: “Intentar conseguir ingresos propios que nos permitan seguir creciendo” y “negociar con el Consejo Superior de Deportes los retos que nos tienen que venir del futuro”.

Poco más de un año de mandato

Pese a los avances, el presidente de la FEDME insiste en que el recorrido es largo: “Llevamos tan solo un año y unos meses de trabajo y esto va a ser un trabajo largo y duro. Hemos conseguido muchas cosas a base de trabajo y esfuerzo, pero aún nos queda más. Con más de dos años y medio de mandato” por delante para seguir abordando “retos, sobre todo estructurales”.

En paralelo, la federación trabaja en reforzar su estructura deportiva. “Tenemos dos deportes olímpicos que hemos de potenciar porque tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo en cuanto a logros obtenidos”, en referencia a la escalada y al esquí de montaña.

Y aquí, los resultados internacionales están teniendo un impacto directo en la base. “Cuando hay gente de nuestro país que está situada en los máximos lugares del ranking, esto te hace crear puntos de referencia”. Un fenómeno que se traduce en mayor interés: “Transmiten sus ganas, sus sensaciones, su carisma y esto hace crecer la afición”.

Cómo crece la escalada en España

Clarella subraya la importancia de hacer visibles esos referentes: “Cuando somos capaces de que estas personas transmitan sus ideas y su manera de ver las cosas, esto crea afición, crea dinamismo. El deporte va creciendo de una manera exponencial”.

Además del alto rendimiento, el presidente de la FEDME también habla de los puntos atractivos de la escalada, un deporte en auge. “Va por unos cánones de formación, sobre todo de respeto al medio natural, importantísimo, y de compañerismo y de valores”.

Desde la federación, su trabajo también va por esa vertiente… “A los jóvenes no sólo se les enseña a competir, a las técnicas o al entrenamiento, sino todo un envoltorio que se basa en el compañerismo, en el deporte limpio y en el respeto a los competidores”. Un respeto que se extiende “a nuestro entorno, ya no solo en los rocódromos, sino en la naturaleza”.

Para Clarella, está claro la escalada trasciende lo deportivo: “Es una escuela de vida”, en la que los jóvenes “llegan a formar parte de grupos que luego serán amigos para toda la vida”. Ese componente social se articula a través de los clubes, considerados la base del sistema: “Existe una base que es la base del club, donde la gente se encuentra, habla, explica sus proyectos, hace proyectos juntos, viaja y comparte”. Un ‘hogar’ que define como “una gran familia que intentamos que crezca con los mejores valores y la mejor base, no solo deportiva, sino también de relación”.

El papel social de la escalada: “Salud, integración, respeto, sostenibilidad…”

En esta línea educativa, la FEDME también mantiene su apuesta por el deporte no competitivo. “El senderismo es la base de nuestros deportes, es la puerta de entrada”, destaca, subrayando su papel en la integración social, la salud y la incorporación de nuevos perfiles. “Podemos acoger a muchísima gente y mostrarles las maravillas que ofrece la naturaleza con respeto y sostenibilidad”.

A nivel organizativo, uno de los grandes retos pasa por ordenar el calendario deportivo: “Es fundamental que estructuremos cada competición en su debido tiempo para ofrecer a nuestros deportistas la secuencia del deporte para el cual están entrenando”. El objetivo es claro: “Estructurar calendarios acorde con los planes deportivos para que todo vaya al unísono y al final se traduzca en resultados”.

En este contexto y después de esta charla con Clarella, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se presenta como un reflejo de ese momento de evolución. Una cita que conecta el crecimiento deportivo con la consolidación de una estructura más sólida y con unos valores que, como insiste el presidente, siguen siendo la base del desarrollo de la escalada en España.