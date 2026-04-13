Córdoba presume de cantera con tres medallas andaluzas: oro para el Fundación Kutxabank CBM, plata para el Adecor y bronce para el Trotasierra

El deporte base cordobés volvió a dejar huella el pasado fin de semana con una brillante cosecha de tres medallas en los campeonatos andaluces por equipos. El oro conquistado por el Fundación Kutxabank CBM en balonmano benjamín masculino, la plata lograda por el Adecor Aire Sport en voleibol júnior femenino y el bronce del Trotasierra en atletismo sub 20 confirmaron el excelente momento que atraviesa la cantera de la provincia.

Los componentes del Fundación Kutxabank CBM, con las autoridades asistentes al acto de clausura. / CÓRDOBA

Oro para los benjamines del Fundación Kutxabank CBM

La gran alegría llegó desde Puente Genil, donde el Fundación Kutxabank CBM se proclamó campeón de Andalucía benjamín masculino en un torneo que reunió a 30 equipos masculinos y femeninos. El conjunto cordobés firmó una fase final impecable, imponiéndose con autoridad al Maracena por 22-14, al Huétor Tájar por 22-9 y al Roquetas por 19-12. Con este nuevo éxito, el Córdoba Balonmano alcanzó además su trigésima corona autonómica, una cifra que da dimensión a la trayectoria de una de las entidades más reconocidas del deporte base andaluz.

Jugadoras del Adecor júnior. / CÓRDOBA

El Adecor Aire Sport logra la plata en la fase autonómica

También hubo celebración en el voleibol. El Adecor Aire Sport se colgó la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía júnior femenino, disputado en los pabellones cordobeses de Valdeolleros y Guadalquivir. El equipo cordobés firmó un campeonato de enorme nivel, superando en cuartos de final al Cártama por 3-2 y en semifinales al Universidad de Granada por 3-1. Solo el Albolote pudo frenar su camino en la final, resuelta por 1-3. Más allá del subcampeonato, el premio tiene un valor añadido, ya que permitirá al conjunto cordobés disputar el Campeonato de España.

Atletas del Trotasierra sub 20. / CÓRDOBA

El equipo sub 20 da al club Trotasierra un bronce en Motril

La tercera gran noticia del fin de semana llegó desde Motril, donde el Trotasierra logró la medalla de bronce en la categoría masculina del Campeonato de Andalucía sub 20 por equipos. El club de Hornachuelos sumó 119 puntos en una competición de altísimo nivel, consolidando así otra destacada actuación de su cantera en el panorama autonómico. Además, el equipo femenino del Trotasierra rozó también el podio al finalizar en la cuarta posición, mientras que el Club de Atletismo Cordobés cerró una participación notable con un quinto puesto en ambas categorías.

Este triplete de metales confirma el excelente estado de salud del deporte base cordobés, capaz de competir al máximo nivel en disciplinas tan distintas como el balonmano, el voleibol y el atletismo. Un fin de semana de éxitos que vuelve a poner en valor el trabajo silencioso de clubes, técnicos, familias y deportistas que sostienen el presente y el futuro del deporte en la provincia.