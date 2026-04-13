La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica

La provincia de Córdoba acoge del 16 al 19 de abril la 43ª edición del Rally Sierra Morena. Este año se celebra por segunda vez integrado en el calendario del Campeonato de Europa. La participación es una de las mejores de la historia de la carrera. Más del 80% de los pilotos son extranjeros. El calendario de la prueba ya se conoce.

Recomendaciones de seguridad para los aficionados

La seguridad es hoy en día una prioridad para la FIA (Federación Internacional de Automovilismo). Los aficionados deben respetar las órdenes de señalización, a los comisarios y a las fuerzas de orden público. Deben estar a 20 metros de la carretera y nunca detrás de los guardarraíles. Los tramos van a quedar cortados dos horas antes de la del inicio y no se abrirán hasta que termine la segunda pasada. No se puede andar por la carretera desde una hora antes del paso del primer participante. Todos los tramos, excepto el de Obejo, tienen accesos intermedios que permitan irse del recorrido en el momento que cada aficionado quiera. Los tramos de Obejo, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa, Villanueva del Rey y Espiel van a discurrir por dentro del propio pueblo.

Miko Marczyk, con su copiloto, Szymon Gospodarczyk, y su coche, un Skoda Fabia RS. / CÓRDOBA

Martes, 14 de abril

Los coches empezarán a rugir en la jornada de entrenamientos libres. Montoro recibirá a los pilotos y coches ya presentes en suelo cordobés. A las 17.00 horas quedará abierta de manera oficial la oficina del evento en el estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel.

Miércoles, 15 de abril

La recogida de documentación por parte de los participantes comenzará a las 8.30 horas en la sede del rally.

Jueves, 16 de abril

La actividad real arrancará el jueves con la salida oficial en Las Tendillas a partir de las 20.00 horas. Unos minutos antes tendrá lugar en el mismo lugar la foto oficial de los pilotos del Europeo y una sesión de firma de autógrafos.

Viernes, 17 de abril

El viernes comenzará el día con el shakedown o tramo de calificación en Los Villares, sobre un recorrido de 6,38 kilómetros que servirá para fijar el orden de salida. El tramo lo harán los pilotos entre las 12.00 y las 14.00 horas. El tramo urbano de Córdoba, de un kilómetro, que abrirá oficialmente el rally comenzará a las 20.00 horas en la Avenida de Vallellano.

'Cohete' Suárez, con el Skoda Fabia RS del equipo Recalvi. / CÓRDOBA

Sábado, 18 de abril

La etapa del sábado contará con los tramos de Obejo-Villanueva de Córdoba, Pozoblanco-Villaharta y Espiel, todos ellos a doble pasada, para completar 103,60 kilómetros cronometrados en una sola jornada. La actividad se desarrollará, por la mañana entre las 9.30 y las 13.40 horas y por la tarde entre las 15.45 y las 20.10 horas.

Domingo, 19 de abril

El domingo llegará el cierre a la competición con los tramos de Obejo, Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey, cuyo segundo paso servirá para sentenciar la victoria en el rally. La actividad llegará, por la mañana entre las 8.05 y las 12.00 horas y por la tarde entre las 13.55 y las 19.00 horas. La entrega de premios se celebrará en El Arenal, junto al estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

El seguimiento en televisión

La prueba podrá verse de manera íntegra por televisión a través de Dazn. El canal temático de Televisión Española Teledeporte ofrecerá, también en directo, el último tramo de la carrera. La salida oficial podrá verse a través del canal de YouTube de la Federación Española.

El Citröen C3 del sueco Calle Carlsberg. / CÓRDOBA

Los favoritos

Por la victoria lucharán pilotos como el finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS), que el año pasado era piloto oficial de Hyundai en el Mundial. También estará una estrella emergente como el sueco Calle Carlsberg (Citröen C3), que el año pasado quedó segundo en la clasificación júnior de Córdoba y al final fue campeón de Europa júnior. También competirán el francés Tristan Charpentrier (Skoda Fabia RS) y dos campeones de Europa, el del año pasado, el polaco Miko Marczyk (Skoda Fabia RS), y el italiano Giandoménico Basso (Skoda Fabia RS).

La prueba también puntuará para el Supercampeonato de España. Por este triunfo, entre otros, lucharán el asturiano José Antonio 'Cohete' Suárez (Skoda Fabia RS) y los coruñeses Iván Ares (Totoya GR Yaris), Roberto Blach (Totoya GR Yaris) y Jorge Cagiao (Citröen C3).

Cohete Suárez ya sabe lo que es ganar el Sierra Morena, pues se impuso en 2021. Además finalizó tercero en 2024 y 2025. Ares ha subido cinco veces al podio, ya que ha sido en los años 2015, 2019 y 2022 y tercero en 2017 y 2023.

La mascota

Una de las novedades más simpáticas de esta edición es la presencia de Rafalín, el nuevo lince mascota del rally, un guiño con el que la organización busca reforzar el vínculo emocional de la prueba con Córdoba y acercarse todavía más al público infantil y familiar.