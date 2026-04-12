Automovilismo
‘Rafalín’, el guiño al nuevo vecino del Rally Andalucía Sierra Morena
La histórica curva de Trassierra se cae del recorrido de esta edición por la expansión del lince ibérico en la sierra cordobesa, una decisión que la organización apoya creando una mascota con su figura
Los aficionados al Rally Andalucía Sierra Morena van a quedarse este año sin uno de sus alicientes, habitual en cada edición. Para miles de ellos suponía una tradición desplazarse a la mítica curva de Trassierra para ver en directo a los pilotos de la prueba cordobesa. La cercanía al casco urbano provocaba siempre que amigos y familias llenaran esa zona. Este año no será así, ya que el tramo de Las Ermitas no va a celebrarse. El motivo no es otro que adaptarse a las necesidades de un nuevo vecino: el lince.
La repoblación del felino, una de las grandes historias de éxito en conservación de la fauna andaluza, tiene también consecuencias directas sobre el desarrollo de determinadas actividades al aire libre. La expansión del lince ya había provocado en su día la desaparición del tramo de Villaviciosa, y ahora ocurre lo mismo con Las Ermitas. En el entorno de Trassierra viven ya decenas de ejemplares, una realidad que ha llevado a priorizar la protección del hábitat del animal frente a la continuidad de uno de los recorridos más queridos por los seguidores de la prueba.
El director del Rally Sierra Morena, Manuel Muñoz, ha apuntado sobre esta cuestión que "ya el año pasado tuvimos bastantes condicionantes medioambientales por la presencia del lince en esa zona. Alguna otra prueba de Córdoba ha tenido que cambiar también su ubicación, como es el Rallycrono Ciudad de Córdoba. Gracias a Dios, para un Campeonato de Europa, la amplitud geográfica con la que puedes trabajar es muy grande, así que nos hemos derivado a otras zonas de la provincia, como Villanueva de Córdoba y Espiel, que han entrado nuevos en esta edición".
La nueva mascota del rally
La sensibilidad del rally cordobés con esta situación es tal que incluso la nueva mascota oficial de la prueba, ‘Rafalín’, representa precisamente a un lince. Un gesto simbólico que resume bien el mensaje que se quiere trasladar: el automovilismo y la protección del entorno deben aprender a convivir.
El futuro inmediato apunta a que cualquier prueba deportiva que se celebre en zonas habitadas por el lince tendrá que seguir adaptándose a esta nueva realidad. Y en el caso del Rally Andalucía Sierra Morena, la conclusión parece evidente: igual que la prueba forma parte del patrimonio deportivo de Córdoba, el lince ya forma parte de su patrimonio natural.
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