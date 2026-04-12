Huelva homenajea a Carolina Marín en "su campeonato"

Sencillo, tal y como es su vínculo con Huelva, ha sido el homenaje que ha recibido Carolina Marín de su ciudad este domingo en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre y que estaba repleto para la ocasión. Una ceremonia que ha estado cargada de emoción y que ha repasado la figura y la trayectoria de la volantista recientemente retirada, así como sus raíces onubenses.

El reconocimiento se realizó minutos antes de la celebración de la final del Campeonato Europeo de Bádminton que se celebra en la capital onubense durante estos días y del que Carolina fue principal impulsora. La propia deportista había manifestado su deseo de retirarse en la pista en este torneo, pero una recaída de su lesión de rodilla ha terminado por alejarla de manera definitiva de las pistas.

La deportista fue recibida por un pasillo de niños con raquetas en alto antes de entrar en la pista central. Desde la cancha, Carolina fue sorprendida con un vídeo protagonizado por algunos compañeros olímpicos como Pau Gasol, Saúl Craviotto o la marchista María Pérez, además de otros profesionales del mundo del bádminton como Kirsty Gilmour, presente en el torneo que se está disputando en Huelva.

Homenaje realizado a la deportista onubense Carolina Marín, tras anunciar su retiro del bádminton / Clara Carrasco / Europa Press

Un acto repleto de emociones

Carolina tomó la palabra durante el acto y volvió a reafirmarse en su deseo de no continuar su carrera deportiva. "Es la mejor decisión que ha podido tomar", subrayó. La ya exvolantista quiso agradecer el apoyo de su equipo, "sin el que solo hubiera sido una niña que jugaba bien al bádminton", y también a su familia, presente en las gradas.

La onubense se acordó especialmente de su madre, conmovida a pie de grada junto a su nieta, y de su fallecido padre. "Mamá, me diste la mano cuando entré por primera vez en el quirófano y también esta última vez", ha recordado. "Allá donde estés, sé que te sientes orgulloso de mí", recordó Carolina visiblemente emocionada a su padre, momento en el que el público estalló en un estruendoso aplauso para arroparla.

La madre de Carolina Marín, Toñi Martín, durante el homenaje realizado a la deportista onubense / Clara Carrasco / Europa Press

Después, Carolina Marín saludó a las autoridades presentes en el acto, fundiéndose en un gran abrazo con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). La ceremonia culminó con un gesto que logró volver a provocar el llanto de Carolina: el despliegue de una camiseta de gran formato con su nombre mientras los asistentes lo coreaban.

Una leyenda del bádminton

"No volveremos a ver una jugadora como Carolina Marín, seguro". Así de contundente se mostró Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton, durante la presentación del torneo. Y es que Marín es la gran referencia del bádminton español y una de las figuras más dominantes de la historia de este deporte, en una disciplina tradicionalmente sometida por potencias asiáticas.

El punto culminante de su carrera llegó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se convirtió en la primera jugadora no asiática en conquistar el título olímpico en bádminton. A este logro histórico se suman tres campeonatos del mundo (2014, 2015 y 2018), que la consolidaron como una de las grandes dominadoras del circuito internacional durante toda una década. En el ámbito continental, Carolina es la jugadora más laureada con siete campeonatos de Europa en sus vitrinas.

Homenaje realizado a la deportista onubense Carolina Marín, tras anunciar su retiro del bádminton durante la final del Campeonato Europeo de Bádminton en el Palacio de Deportes que lleva su nombre en Huelva / Clara Carrasco / Europa Press

Más allá de los títulos, Carolina Marín ha transformado la percepción del bádminton en España. Su figura ha servido de inspiración para nuevas generaciones y ha situado a Huelva en el mapa internacional del deporte.

Con tan solo 32 años, las múltiples lesiones de rodilla, la última durante los Juegos Olímpicos de París 2024, le han obligado a tomar la decisión de no continuar su carrera deportiva.

Nadie se quiso perder el reconocimiento

El palco estuvo repleto de personalidades que no pretendían faltar a la cita. Desde representantes del consistorio local, encabezados por su alcaldesa, Pilar Miranda, hasta autonómicos con Juanma Moreno como máxima autoridad. Además del presidente de la Junta también estuvieron presentes la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; la delegada del ramo, Teresa Herrera; el delegado del gobierno andaluz, Pepe Correa; así como el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano.

En el plano deportivo, Alejandro Blanco, presidente del COE, estuvo acompañado por José Manuel Rodríguez Uribes, actual presidente del Consejo Superior de Deportes, entre otros representantes.

Imágenes de las autoridades presentes durante el homenaje a la deportista onubense Carolina Marín / Clara Carrasco / Europa Press

La formación de los más pequeños

Durante estos días, en paralelo a la celebración del Campeonato Europeo, Carolina ha tenido una agenda cargada de actos y visitas a los más pequeños de la ciudad. En las mismas, Marín ha anunciado Junior Fundations, un proyecto para acercar y potenciar el bádminton entre los niños de Huelva.

Carolina Marín estuvo acompañada de Peter Gade, exvolantista, y Fernando Rivas, su entrenador, en la presentación del nuevo proyecto. Arrancará el mes de septiembre en el Colegio Diocesano de la capital onubense y cada año participarán en él 30 niños de entre nueve y once años.

Los entrenamientos se realizarán en horario extraescolar y con entrenadores específicos. Además, la propia Carolina anunció que "no tendrá coste para los niños", explicó.