Empate sin premio para el Salerm Puente Genil ante el Deportiva Minera

El Salerm Puente Genil sumó un punto en el Manuel Polinario ante la Deportiva Minera en un encuentro marcado por el ritmo alto, las numerosas ocasiones y la igualdad hasta el final. Los pontaneses dominaron buena parte del primer tiempo y lograron adelantarse en el añadido, pero vieron cómo los visitantes empataban nada más arrancar la segunda mitad en un partido que pudo caer para cualquiera.

Inicio intenso

Los de Álvaro Cejudo salieron decidieron a imponer su ritmo desde el primer minuto. Nada más arrancar el encuentro, Marcos Pérez probó fortuna con un disparo que atrapó el guardameta visitante. Apenas unos segundos después, Lalo estrelló un potente disparo en el larguero, confirmando el arranque arrollador de los rojillos.

El dominio local se mantuvo durante los primeros compases. Tomazinho lo intentó en el minuto 13 con un remate desviado y, poco después, Polaco rozó el gol con un disparo que se marchó cerca del palo. Los rojillos acumulaban llegadas y generaba sensación de peligro constante, aunque sin encontrar el premio del gol.

La Deportiva Minera también tuvo sus momentos. En el minuto nueve, Omar Perdomo probó desde falta directa con un lanzamiento que se marchó por poco, y en el 25 volvió a intentarlo con una volea lejana que tampoco encontró portería. Aun así, el peso del juego seguía siendo de los pontaneses.

Cuando parecía que el marcador no se movería antes del descanso, el Salerm encontró el gol en el tiempo añadido. Salva Vegas aprovechó una acción ofensiva para batir al meta visitante y poner el 1-0, desatando la celebración en el Manuel Polinario y premiando la insistencia de los locales.

Reacción inmediata visitante

Sin embargo, la alegría duró poco. Nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 48, la Deportiva Minera logró el empate. Omar Perdomo remató de cabeza un buen centro desde banda para igualar la contienda, devolviendo la incertidumbre al partido.

El gol cambió el escenario y obligó al Salerm a volver a tomar la iniciativa. En el minuto 57, Polaco estuvo cerca de devolver la ventaja a los rojillos, pero no llegó por poco a un centro de Marcos Pérez en una acción clara.

Final abierto sin acierto

El tramo final del encuentro estuvo marcado por las alternativas. En el minuto 79, Sebas Holgado evitó el gol local con una intervención providencial en el área pequeña tras un pase de la muerte que pudo acabar en el 2-1.

La Deportiva Minera también tuvo sus opciones. En el 83, dispuso de una doble ocasión que fue bien resuelta por la defensa del Salerm, primero taponando un disparo y después viendo cómo el rechace se marchaba fuera. Ya en los últimos minutos, el conjunto pontanés volvió a apretar en busca del gol de la victoria. Rafita tuvo una de las últimas oportunidades en el minuto 88, pero su intento no encontró portería.

Noticias relacionadas

El pitido final confirmó el empate (1-1). El Salerm Puente Genil sumó un punto que, aunque deja la sensación de haber podido lograr más, refleja la igualdad de un duelo en el que el acierto en las áreas terminó marcando el reparto final.