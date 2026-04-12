El Coto Córdoba deja escapar una victoria clave en la lucha por el título del Grupo Oeste

El Coto Córdoba dejó escapar una excelente oportunidad de sentenciar la conquista de la primera plaza del Grupo Oeste de la Segunda FEB de baloncesto. El bloque que entrena Gonzalo Rodríguez cayó por 64-66 ante el Toledo en un partido tan vibrante como caótico, emocionante y lleno de fallos, por los dos equipos y los árbitros. Al final acabó perdiendo un partido que podría costarle la próxima semana el título de su grupo.

El Coto Córdoba inició bien el cuarto, un síntoma positivo para un equipo que esta temporada ha ganado casi siempre cuando ha comenzado los partidos dominando en el marcador.

Por 15-6 mandaban los cordobeses en el minuto 5. Black, con poca presencia ofensiva en los últimos encuentros, tiro de su equipo aportando nueve puntos en esos momentos, los únicos que acabaría consiguiendo en el partido. También ayudaban los otros dos referentes del Coto en su mejor fase de la temporada, el base Gonzalo Orozco y el pívot Kevin Schutte.

El Toledo Basket remonta

Todo iba sobre ruedas para los locales hasta que el Toledo ajustó su defensa. Varias pérdidas de balón de los cordobeses provocaron que el bloque visitante se acercara a un punto a la conclusión del primer cuarto (19-18). La llegada de las primeras rotaciones rompieron también la inercia positiva del Coto en el arranque.

La igualdad se mantuvo en el segundo cuarto hasta el minuto 15 (25-25). Los problemas en el juego interior castigaron entonces a un Coto que encajó un parcial de 0-8 hasta el descanso. Los cordobeses se mostraban inferiores en la lucha por el rebote y no encontraban en ataque a sus jugadores claves. La altura del pívot Mendiola marcó las diferencias por momentos.

Al descanso caían los cordobeses por ocho puntos (25-33), una diferencia que incluso pudo ser mayor, pues el Coto terminó la primera parte con un balance defensivo discreto.

Más ganas que acierto en el Coto

El tercer cuarto dio comienzo con el Coto jugando con más ganas en acierto. Los de Gonzalo Rodríguez querían remontar tan rápido que no paraban de precipitarse en ataque. El Toledo seguía mientras apostando por buscar por dentro a Mendiola, que anotaba o se iba a la línea de tiros libres al recibir faltas.

El Coto se vio a 15 puntos en el minuto 24 (26-41). Un triple de Pablo Sánchez freno la sangría con la primera canasta en juego de los cordobeses en la segunda parte. Un triple de García disparó la diferencia hasta los 16 puntos (29-45).

El Toledo también empezó a sufrir en ataque, coincidiendo con la marcha al banquillo de Mendiola. A base de arreones individuales obtuvo el Coto un parcial de 7-0 que le acercó a nueve puntos (36-45). Con el público llevando en volandas a su equipo, los locales se situaron a dos puntos a pocos segundos del fin del tercer cuarto (48-50). Un triple de Víctor Moreno sobre la bocina dejó la diferencia en cinco puntos (48-53).

Fernando Bello pugna con dos defensores del Toledo. / A.J. González

Nervios y ganas a partes iguales

El último cuarto fue una batalla en cada jugada. El Coto buscaba faltas cerca del aro para anotar desde el tiro libre, faceta en la que estaba destacando Nuha Sagnia con una tan importante como ingrata labor de desgaste. Sin embargo, las pérdidas le costaron ver a su rival a nueve puntos (50-59). Gonzalo Rodríguez situó sobre la cancha a Jacques Guemeta para que defendiera al base rival, lo que sorprendió tanto que forzó dos recuperaciones de balón.

El choque entró en su tramo decisivo con los árbitros ejerciendo de protagonistas con un arbitraje tan desconcertante que provocó el enfado del público local y las continuas protestas del Toledo. Un total de 29 pérdidas acumulaban ya los dos conjuntos, 16 de ellas del Coto.

El partido entró en una dinámica de nervios en la que los árbitros fallaban tanto como los jugadores. Pablo Sánchez situó al Coto a dos puntos (57-59, minuto 35). Dos triples de Víctor Moreno dejaron de nuevo al Coto a ocho puntos (57-65).

El Coto se acerca a un punto

El Coto se acercó a un punto a nueve segundos de la bocina con cuatro puntos de tiros libres logrados en el último minuto por Zack Rollins y Pablo Sánchez (64-65). Víctor Moreno anotó un tiro libre a cinco segundos del final (64-66). Pablo Sánchez pudo entonces forzar la prórroga con un lanzamiento en el último segundo que escupió el aro.