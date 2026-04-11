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El Virgen del Carmen celebra 60 años de deporte con una fiesta cargada de historia y homenajes
El colegio cordobés conmemora su dilatada trayectoria deportiva con un amistoso ante el Unicaja Málaga +40 y un emotivo reconocimiento a generaciones de referentes del baloncesto y el voleibol
El Colegio Virgen del Carmen vivió una jornada para el recuerdo con motivo de la celebración de sus 60 años de deporte, una efeméride que reunió emoción, memoria y mucho sentimiento de pertenencia en torno a una de las instituciones más emblemáticas del deporte base cordobés.
El acto central del aniversario llegó con la disputa de un encuentro amistoso entre El Carmen y el Unicaja Málaga +40, un duelo de veteranos que sirvió como gran reclamo de una mañana muy especial en la que el protagonismo no estuvo solo en la pista, sino también en la historia construida durante seis décadas de dedicación al baloncesto y al voleibol.
Antes del inicio del partido, la entidad carmelita rindió homenaje a los primeros componentes de sus equipos de baloncesto y voleibol, las dos disciplinas que han marcado de manera más profunda la trayectoria del centro. Fue un reconocimiento cargado de simbolismo para quienes sentaron las bases de una cultura deportiva que ha acompañado a generaciones de alumnos y deportistas.
Leyendas en la grada
La grada del colegio se convirtió además en un punto de encuentro para nombres ilustres del deporte carmelita. Entre los asistentes pudieron verse a técnicos históricos del baloncesto como Juanjo González, Eduardo Pérez y Miguel Ángel Aguayo, así como a jugadores de referencia como Pedro Bello, Antonio Cantillo, Antonio Gómez Nieto o Juan García, protagonistas de muchas de las páginas más brillantes del club.
El voleibol también tuvo un lugar destacado en la conmemoración, con la presencia del Padre Marino, considerado el gran impulsor de esta modalidad en el colegio, además de otros nombres ligados al crecimiento y consolidación de este deporte en la entidad, como Rafa Aroz o los hermanos Juan y Arturo Rebollo.
Sobre la cancha, el partido de veteranos dejó momentos entrañables y mucho ambiente entre los asistentes. En el encuentro participaron jugadores como Javi Franco, Manolo Camacho, Carlos Olmedo, Didac Gómez, Julián Alonso, Javi Millán Jr., Paco Raya o Luis César Garrido, en un choque marcado más por la emoción del reencuentro que por el resultado. Ángel Tripiana y Javi Millán Sr. dirigieron al equipo local.
Las canastas más celebradas
Uno de los momentos más celebrados de la jornada lo protagonizó Antonio Martín, actual diputado de Deportes y exjugador carmelita, que también se sumó al encuentro y arrancó los aplausos de la grada con alguna canasta tan inesperada como aplaudida.
La celebración concluyó con una comida de convivencia entre todos los asistentes, poniendo el broche a una jornada que sirvió para reconocer el pasado, reivindicar el presente y reforzar el legado de una entidad que ha hecho del deporte una de sus grandes señas de identidad en Córdoba.
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