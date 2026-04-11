El Salerm Puente Genil encara otra final en casa ante el Deportiva Minera, un aspirante al ascenso

El Salerm Puente Genil afronta este domingo una nueva cita clave en su lucha por la permanencia. Los de Álvaro Cejudo recibirán en el Manuel Polinario a la Deportiva Minera a las 12.00 horas en lo que será la primera de las cuatro finales que restan para cerrar la temporada.

El conjunto rojillo llega al encuentro tras lograr un triunfo de enorme valor en la última jornada frente al Xerez CD (0-1). Una victoria que permitió al Salerm tomar aire en la clasificación y colocarse en la decimotercera posición, en puesto de playout, con 36 puntos. Tres puntos que han devuelto la confianza a un equipo que necesita seguir sumando para alcanzar el objetivo de la permanencia.

Un paso adelante en el momento clave

El triunfo en Chapín supuso un punto de inflexión tras varias jornadas en las que los resultados no habían acompañado. Antes de ese encuentro, los pontaneses habían encadenado dos derrotas frente al Yeclano Deportivo (0-1) y el Linares Deportivo (1-0), además de un empate ante el Recreativo de Huelva (0-0).

Los futbolistas del Salerm Puente Genil celebran un gol esta temporada. / SALERM PUENTE GENIL

Una dinámica que había complicado la situación clasificatoria del equipo y que obligaba a reaccionar de inmediato. Ahora, con cuatro jornadas por delante, el margen de error es mínimo y cada partido se presenta como decisivo para el futuro del equipo en la categoría.

El Manuel Polinario, clave

En este tramo final, el Salerm vuelve a confiar en su fortaleza como local para dar un paso adelante. El Manuel Polinario ha sido uno de los grandes argumentos del equipo durante toda la temporada.

Los rojillos han sumado seis victorias, ocho empates y tan solo una derrota en su estadio, unos números que reflejan la solidez del equipo ante su afición. Ese rendimiento será fundamental para afrontar con garantías este duelo ante uno de los equipos más potentes del grupo.

Un rival de altura

Enfrente estará una Deportiva Minera que llega en una situación completamente diferente. El conjunto cartagenero ocupa la segunda posición con 53 puntos, empatado con el liderato que marca el CD Extremadura, y mantiene intactas sus aspiraciones de ascenso.

El cuadro murciano aterriza en Puente Genil en un buen momento de forma. En sus últimos encuentros ha sumado dos victorias de mérito ante el UCAM Murcia (2-0) y el Antoniano (1-0), aunque también cayó por la mínima frente al Extremadura (1-0) en un duelo directo en la zona alta.

Además, el precedente de la primera vuelta añade un extra de dificultad al choque, ya que la Deportiva Minera se impuso por 2-1 en aquel enfrentamiento.

El encuentro medirá a dos equipos con metas muy distintas, pero con la misma necesidad de sumar. El Salerm pelea por la permanencia, mientras que la Deportiva Minera lucha por el ascenso directo.