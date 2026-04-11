Pogacar busca otro hito en la París-Roubaix

Mientras una parte del mundo ciclista busca la aparición del ‘antiPogacar’ y mira al joven francés Paul Seixas, él va a lo suyo que no es otra cosa que escribir, carrera tras carrera, una nueva página oro y brillantes en el libro del ciclismo. Ahora le toca a Tadej Pogacar el reto quizá más difícil: ganar la París-Roubaix, la prueba que peor le va y donde se enfrenta al enemigo que la tiene controlada, por tamaño y por experiencia como si fuera el jardín de su casa, y como si hubiera flores en lugar de adoquines. Claro está, se habla de Mathieu van der Poel.

Quizá también injustamente para el astro neerlandés de sangre francesa, el triunfo del nieto de Poulidor puede quedar relegado a un segundo plano, aunque sume ya cuatro victorias, todas de forma consecutiva. Esta circunstancia lo convertiría en plusmarquista del ‘Infierno del Norte’ junto a los belgas Roger de Vlaeminck y Tom Boonen.

Un rebaño de cabras, en los adoquines de Arenberg. / PHILIPPE CARNOY / LES AMIS DE PARIS-ROUBAIX

Sería un éxito infinito, no cabe duda, pero a sabiendas de que toda la fuerza mediática estará pendiente de lo que pueda hacer Pogacar, en una carrera donde debutó hace un año para terminar en segundo lugar, caída incluida, con adoquines que son como rocas, donde la bici bota como si no hubiese un mañana y sin una mínima ascensión, como sucede en Flandes, en las que pueda cambiar de ritmo y fulminar al resto de contrincantes, incluido Van der Poel: menor peso, estatura; los 66 kilos y 176 centímetros del esloveno frente a los 75 y 1,84 metros del neerlandés.

Por televisión

Pero él no se arruga con la intención de marcar este domingo (Teledeporte y Eurosport) otro hito en los 258,3 kilómetros programados, de los cuales 54,8 serán sobre sectores de adoquines, el famoso ‘pavés’, en tramos tan famosos como Arenberg o el Carrefour de l’Arbre.

Y así es porque, de ganar, seguirá en la ruta para convertirse en el primer corredor de la historia que se adjudica en una misma temporada los cinco ‘monumentos’ después de ganar en San Remo y Flandes y antes de intentarlo en Lieja (26 de abril) y Lombardía (10 de octubre), pruebas que logró el año pasado y alguno de los anteriores.

Un grupo de estudiantes repara adoquines el pasado mes de marzo, / LES AMIS DE PARIS-ROUBAIX

Sería el primero en hacerlo vestido con el jersey arcoíris de campeón del mundo y para cerrar así otro objetivo cumplido. Ya ha anunciado que no vuelve más a la Milán-San Remo y seguramente hará lo mismo si triunfa ahora en el velódromo de Roubaix. Él busca retos para no aburrirse y va cerrando puertas una vez los consigue. Si pasa, el siguiente desafío para el año que viene puede ser convertirse en el primero de la historia que gana la misma temporada Giro-Tour y Vuelta, algo que estuvo meditando en 2024 pero al final desistió.

Pogacar es el corredor que no acaba de encontrar rival que le proteste lo suficiente. A todos los somete, a excepción de Van der Poel en Roubaix; es el último miembro de la resistencia, porque a Jonas Vingegaard ya lo ha dominado en el Tour y a Remco Evenepoel en cualquier duelo al que se enfrentan.

Si gana será el primer vencedor del Tour que lo consigue en los últimos 45 años, después de Bernard Hinault. Al siguiente hay que buscarlo, cómo no, en la figura de Eddy Merckx (1968, 70 y 73). También lo lograron Jan Janssen (1967), Felice Gimondi (1966), Louison Bobet (1956), Fausto Coppi (1950), Sylvère Maes (1933), André Leducq (1928), Henri Péllisier (1919), François Faber (1913), Octave Lapize (1909, 10 y 11), Henri Cornet (1906), Louis Trousselier (1905) y Maurice Garin (1897 y 98), el primer vencedor de la ronda francesa. Es decir; en 123 ediciones tan solo 14 ganadores del Tour se han impuesto también en el ‘Infierno del Norte’.

Pocos riesgos

La mayoría no ha querido correr riesgos en los arrogantes adoquines que sólo se conservan para dar brillo a la París-Roubaix, que este sábado ha celebrado la prueba popular y el domingo también acogerá la femenina. Los adoquines se colocaron en los caminos agrícolas del siglo XIX para que pasasen los carros tirados por bueyes y se denominó ‘Infierno del Norte’ a partir de 1919, y no por la dureza del recorrido, sino por el devastador paisaje de casas destruidas que había dejado la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia.

En los últimos 45 años los grandes campeones del Tour han acostumbrado a girar la cara a las clásicas si se exceptúa a Vincenzo Nibali, ganador en París (2014) y vencedor de la Milán-San Remo (2018) y Lombardía (2015 y 2018). Por todo ello, Pogacar ya tiene abierto su ordenador personal para escribir un nuevo documento en la historia ciclista.