La jornada en Tercera | Pozoblanco, Ciudad de Lucena y Córdoba CF B, ante un tramo final decisivo

El tramo final de la temporada entra en su momento decisivo en el Grupo 10 de Tercera Federación, con solo cinco jornadas por disputarse y mucho aún por decidir. Los equipos cordobeses afrontan compromisos clave en los que ya no hay margen de error: el CD Pozoblanco se verá las caras con el Utrera, el Ciudad de Lucena defiende su liderato ante el Sevilla C y el Córdoba CF B lucha por salir de los puestos de descenso frente el Ceuta B.

CD Pozoblanco - Utrera (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco vuelve al Nuestra Señora de Luna con la necesidad de reencontrarse con la victoria y frenar una dinámica que ha frenado su progresión en la tabla. El conjunto de Alberto Fernández se sitúa en la décima posición con 40 puntos, a siete de los puestos de playoff, y acumula ya cuatro jornadas sin ganar. En este tramo reciente, los pozoalbenses han firmado empates ante el Cádiz B (1-1) y el Bollullos (0-0), además de encajar dos derrotas frente al Dos Hermanas (5-0) y el Ciudad de Lucena (3-2), resultados que han complicado sus aspiraciones de acercarse a la zona noble.

Enfrente estará un Utrera que llega con sensaciones más positivas y con la intención de seguir sumando para alejarse de la zona baja. El conjunto sevillano ocupa la decimotercera posición con 33 puntos y ha mostrado capacidad de reacción en sus últimas jornadas, con victorias ante el San Roque de Lepe (2-1) y el Tomares (0-1), aunque también cayó frente al Castilleja (2-1).

Sevilla C - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

La condición de líder vuelve a poner a prueba al Ciudad de Lucena en una salida que exige mantener el ritmo competitivo lejos de casa. El conjunto de Antonio Jesús Cobos domina la clasificación con 61 puntos, seis por encima del segundo, y llega lanzado tras encadenar tres victorias consecutivas frente a la RB Linense (3-0), el Atlético Onubense (1-3) y el CD Pozoblanco (3-2). Además, su rendimiento como visitante refuerza sus aspiraciones: es el tercer mejor equipo a domicilio, con un balance de cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas, cifras que evidencian su fiabilidad en escenarios exigentes.

Al otro lado estará el Sevilla C, que buscará hacerse fuerte para frenar al líder y dar un paso adelante en la clasificación. El filial hispalense ocupa la duodécima posición con 33 puntos y atraviesa una racha irregular en la que ha sumado empates ante el Bollullos (1-1) y el Tomares (0-0), además de una derrota frente a la Linense (0-2). Sin urgencias extremas, pero con la intención de asegurar la permanencia cuanto antes, los sevillanos intentarán sorprender a un rival que llega en plena inercia positiva.

AD Ceuta B - Córdoba CF B (domingo, 17.15 horas)

El Córdoba CF B afronta una salida marcada por la urgencia y la necesidad de reaccionar en el tramo decisivo de la temporada. El filial blanquiverde ha caído hasta la decimosexta posición con 31 puntos, en puestos de descenso, tras una racha de resultados que ha complicado seriamente su situación. En sus últimos compromisos ha sumado una victoria ante el Chiclana (2-0), pero también ha encajado derrotas frente a el Tomares (3-0) y el Bollullos (2-1).

Ante este escenario, el club ha optado por un cambio en el banquillo, con la llegada de Diego Tristán como nuevo técnico hasta final de temporada, en busca de un revulsivo que permita revertir la dinámica.

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Enfrente estará el AD Ceuta B, que encara el choque desde una posición más tranquila, aunque con el objetivo de seguir mirando hacia la zona alta. El filial caballa es octavo con 42 puntos y ha mostrado solidez en sus últimas jornadas, con empates ante el Chiclana (1-1) y el Atlético Central (0-0), además de una victoria frente al Conil (1-0). Con un contexto clasificatorio muy distinto para ambos equipos, el encuentro se presenta como una prueba exigente para un Córdoba B obligado a sumar si quiere mantener vivas sus opciones de permanencia.