Atletismo
Fátima Ouhaddou vuelve a reinar en España: segundo título seguido de media maratón para la cordobesa
La atleta de Aguilar de la Frontera se proclama campeona de España en Mérida tras romper la carrera en el kilómetro 15 y confirmar su gran momento de forma
Fátima Ouhaddou sigue agrandando su leyenda en el atletismo español. La corredora cordobesa se proclamó campeona de España de media maratón en Mérida, un triunfo que le permitió firmar un brillante doblete nacional en esta prueba y confirmar que sigue siendo la gran referencia española en la distancia de los 21,097 kilómetros.
La atleta de Aguilar de la Frontera, vigente campeona de Europa de maratón, partía entre las grandes favoritas y respondió sobre el asfalto con una actuación de enorme madurez competitiva. En una carrera marcada por la humedad y el viento, dos factores que endurecieron el recorrido y dificultaron la posibilidad de mantener un ritmo constante, Ouhaddou supo correr con inteligencia, paciencia y autoridad.
Durante buena parte de la prueba se mantuvo en el grupo de cabeza, vigilando de cerca a sus principales rivales en una carrera táctica que no se rompió hasta bien entrada la segunda mitad. Fue en el kilómetro 15 cuando la cordobesa lanzó el ataque decisivo. Ese cambio de ritmo le permitió abrir hueco respecto a sus perseguidoras y encarrilar una victoria que ya no se le escaparía.
Unos últimos kilómetros triunfales
A partir de ahí, Fátima Ouhaddou gestionó con firmeza los últimos kilómetros hasta cruzar la meta en primera posición con un tiempo de 1:14.52 horas. Su superioridad quedó reflejada también en la llegada, ya que aventajó en 32 segundos a la burgalesa Lidia Campo, segunda con 1:15.24, y en 47 a la manchega Queralt Criado, que completó el podio.
El triunfo en Mérida supuso su segundo título consecutivo de campeona de España de media maratón, después del conquistado el pasado año en Mallorca. Un nuevo éxito que refuerza el excelente momento de forma de la atleta aguilarense, inmersa en una temporada de alto nivel en la que ya ha asegurado su presencia en la maratón del Europeo de Birmingham, previsto del 10 al 16 de agosto.
Además, Ouhaddou continúa sumando resultados de prestigio en un curso en el que también ha rozado el podio en las maratones de Sevilla y Madrid. La vigente campeona de la Media Maratón de Córdoba mantiene así una línea de crecimiento constante y ya pone el foco en su próximo gran reto internacional: pelear por las medallas continentales este verano.
Una carrera exigente
La cordobesa declaró en la meta a los canales oficiales de la Real Federación Española que la prueba fue dura "por la humedad y el viento, lo que impedía correr con un ritmo constante. Al final he ganado en una ciudad en la que corrí por primera vez en 2016 cuando era una atleta popular". Con este nuevo oro, Fátima Ouhaddou no solo confirma su dominio nacional, sino que vuelve a colocar el nombre de Córdoba en lo más alto del atletismo español.
Jorge González, ganador masculino
El título masculino lo obtuvo el atleta local Jorge González, ganador también de la Media Maratón de Córdoba en 2022, con un tiempo de 1.04.32 horas, seguido de Javier Guerra (1.05.32) e Ibrahim Chakir (1.06.02).
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