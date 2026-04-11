España arrolla a Finlandia con Fabio, Boyis y Cecilio en escena y cierra el curso a lo grande

España despidió la temporada 2025-26 con una exhibición de pegada y autoridad ante Finlandia. El conjunto dirigido por Jesús Velasco goleó por 2-9 en un encuentro que dejó sentenciado antes del descanso gracias a una primera mitad arrolladora, cerrada con un incontestable 0-5 que marcó el rumbo del partido. Así se desquitó del empate a dos que cosechó 24 horas ante el mismo rival y cancha.

La selección española ofreció una imagen mucho más dinámica, precisa y reconocible que la mostrada apenas 24 horas antes. Esta vez, el equipo nacional ajustó mejor su juego, imprimió un ritmo más alto y supo minimizar el poderío físico de Finlandia con una circulación más fluida y una eficacia ofensiva muy superior.

En el choque tuvieron protagonismo varios nombres con acento cordobés. El portero del Córdoba Futsal, Fabio Alvira, disputó la primera parte completa, confirmando la confianza que Jesús Velasco ha depositado en él durante esta concentración. También participaron Boyis y Cecilio, con especial protagonismo para el menciano, autor del quinto tanto español en una noche de claro dominio visitante.

Fabio Alvira (número 1), Boyis (5) y Cecilio (2), con la selección española. / RFEF

La presencia de Fabio sobre la cancha

La actuación de Fabio cerró además una convocatoria intensa a nivel personal. En el encuentro anterior, el guardameta había disputado 17 minutos de la segunda mitad antes de ser expulsado con tarjeta roja por tocar el balón con la mano fuera del área. Lejos de quedar señalado, volvió a tener protagonismo en este segundo duelo, una muestra de la consideración que mantiene dentro del grupo.

El triunfo supone el mejor cierre posible para España, que baja el telón de la campaña con una actuación convincente y con la sensación de haber consolidado una línea de crecimiento muy sólida. El equipo nacional pone así el broche a un curso en el que ha confirmado su competitividad, su evolución colectiva y su ambición, culminada con el éxito continental logrado en Eslovenia.

La goleada ante Finlandia no solo sirvió para corregir la imagen del empate anterior, sino también para reforzar la idea de una selección que sigue construyendo con firmeza y que despide la temporada con una señal inequívoca de fortaleza.