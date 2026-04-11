El Coto Córdoba afronta una final por el título del Grupo Oeste ante el Toledo Basket

El Coto Córdoba de Baloncesto encara en la mañana de este domingo su penúltimo encuentro de la fase regular en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto blanquiverde recibirá al Toledo Basket a partir de las 12.00 horas. Pol Guadalajara y Abraham Hormigo dirigirán el encuentro que se jugará en el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre.

El encuentro le llega a los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez en plena lucha por la conquista del título del Grupo Oeste. El objetivo de los cordobeses es ganar el grupo para luchar por el ascenso por la vía corta, la que permite subir al vencedor de una eliminatoria entre los vencedores de los dos grupos. El Coto Córdoba necesita ganar los dos partidos que le quedan para superar al Baloncesto Valladolid, su rival más directo en la lucha por la primera posición.

Los cordobeses tienen que recibir este domingo al Toledo Basket y visitar en la última jornada al Castillo de Gorráiz, uno de los equipos más débiles de la competición. El calendario le favorece a un Coto que se presenta como favorito en el partido de este domingo contra el Toledo Basket.

Gonzalo Rodríguez y su técnico ayundante, Nacho Pastor, comentan una jugada. / CÓRDOBA

Una victoria clave en Cáceres

El bloque cordobés viene de sumar un triunfo clave en la cancha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, un rival complicado, al que los de Gonzalo Rodríguez supieron superar en los momentos decisivos.

Ahora tiene que recibir a un Toledo que se está jugando la entrada en la lucha por el ascenso por la vía larga, en la que debería ganar tres eliminatorias para subir. El equipo toledano aparece en la tabla en la octava posición con 13 victorias en 24 partidos, por lo que se encuentra en la última con derecho a jugar por subir. El Ponferrada (14-10) y el Clavijo y el Cáceres (13-11) son en estos momentos los rivales de los toledanos en la pugna por acabar la primera fase entre los ocho primeros. El Toledo ha sumado hasta el momento cuatro victorias menos que los cordobeses, un dato que refleja la teórica diferencia que hay entre ambos equipos.

Gonzalo Rodríguez: "No hay que agobiarse con lo que viene"

Gonzalo Rodríguez ha insistido en los últimos días en la necesidad de afrontar este tramo final sin presión añadida y manifiesta que "no hay que agobiarse con lo que viene, sino disfrutar de lo que tenemos ahora. Estamos ante una oportunidad más de seguir creciendo como equipo".

El entrenador del Coto ha querido hacer un llamamiento a la grada, destacando el papel fundamental del público en este momento de la temporada. "Esto no tiene sentido sin la gente. Queremos que la afición se sienta parte del club, que venga, que disfrute y que se identifique con el equipo. Su apoyo es clave". El Coto sueña con ganar al Toledo para acercarse al título de campeón del Grupo Oeste.