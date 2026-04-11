El Cordobasket manda en Córdoba: exhibición en el derbi ante el Coto y billete sellado al ‘play off’

El Gestión y Calor Cordobasket se llevó con claridad el derbi provincial de la N1 Nacional femenina de baloncesto tras imponerse por 74-52 al Coto Córdoba en el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre, en un partido que confirmó la solidez del conjunto que dirige Nacho Criado en el tramo decisivo de la temporada.

El cuadro local marcó diferencias desde el arranque. Con una puesta en escena firme y un notable control del ritmo del partido, el Cordobasket logró abrir pronto una primera brecha en el marcador y cerró el primer cuarto con una ventaja de ocho puntos (19-11), dejando claras sus intenciones en un duelo de máxima rivalidad provincial.

El Coto trató de reaccionar, pero el equipo local mantuvo el mando del encuentro también durante el segundo periodo. La ventaja llegó a crecer hasta los nueve puntos en los instantes previos al descanso, y aunque el conjunto visitante consiguió sostenerse por momentos, el 35-28 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios reflejaba ya la superioridad del Cordobasket sobre la pista.

Jimena Cobo controla el balón ante Elena López. / Víctor Castro

El Cordobasket sentencia la victoria

Lejos de bajar el ritmo, el equipo de Nacho Criado dio un paso más tras el descanso. El tercer cuarto terminó de romper el choque, con un Cordobasket mucho más contundente en ambos lados de la cancha. La renta se elevó hasta los 14 puntos (56-42), una diferencia que dejó muy encarrilado el derbi para las locales.

En el último periodo, el Gestión y Calor Cordobasket terminó de completar su exhibición con una recta final muy sólida para cerrar el partido con un contundente 74-52. El marcador final fue el reflejo de lo visto durante los 40 minutos, con un equipo local más consistente, más acertado y con mayor capacidad para castigar en los momentos clave.

En el apartado anotador sobresalió la actuación de Marta Lopera, gran referencia ofensiva del Cordobasket con 23 puntos. También tuvieron un papel destacado Jimena Cobo, con 15, y Judith Martín, que aportó 11. En el Coto Córdoba, Ana Rodríguez, con 11 puntos, y Carmen Aumente, con 10, fueron las jugadoras más destacadas en ataque.

Con plaza en la lucha por el ascenso asegurada

La victoria permite al Cordobasket seguir reforzando su candidatura en la competición y, además, confirmar de forma matemática su presencia en las eliminatorias por el ascenso, pese a que todavía tiene tres encuentros pendientes por disputar. La situación es más delicada para el bloque que entrena Miguel Ángel Aguayo, que llegará a la última jornada jugándose sus opciones de clasificación y, además, sin depender de sí mismo para alcanzarla. El derbi dejó así una victoria rotunda del Cordobasket, que sigue creciendo en el momento clave del curso y manda un mensaje claro de ambición de cara al ‘play off’.