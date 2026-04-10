Isabel Albás recibe al piloto cordobés Víctor Moya tras su podio mundialista en 2025

El deporte cordobés volvió a mirar al motor con orgullo en el acto institucional protagonizado por Víctor Moya. La teniente de alcalde y delegada de Deportes, Isabel Albás, recibió al piloto cordobés de motociclismo después de su brillante temporada 2025, en la que logró subir al podio del Mundial de Bajas con una meritoria tercera posición.

El encuentro sirvió como reconocimiento a uno de los nombres propios del motociclismo cordobés, protagonista de una campaña de enorme nivel en una disciplina especialmente exigente por su dureza, componente técnico y la regularidad que exige a pilotos y equipos. El podio mundialista de Moya refuerza su proyección y lo sitúa como una de las grandes referencias del motor provincial.

El reto de una nueva temporada

La recepción institucional llega además en un momento señalado para el piloto, que afronta ya una nueva temporada con el aval de los resultados conseguidos el pasado curso y con la ambición de seguir creciendo en el panorama internacional. Su tercer puesto en el Mundial de Bajas supuso un hito de gran valor para el deporte cordobés y confirmó la capacidad de Moya para competir al máximo nivel.

Con este gesto, el Ayuntamiento de Córdoba quiso poner en valor no solo el éxito deportivo del piloto, sino también el esfuerzo, la constancia y la preparación que hay detrás de una trayectoria construida en una especialidad de enorme exigencia. El reconocimiento a Víctor Moya vuelve a situar al motociclismo cordobés en primera línea y sirve también como impulso anímico para una nueva campaña en la que el piloto buscará seguir dejando huella.