Fútbol sala | Primera División
España firma unas sufridas tablas frente a Finlandia con la presencia de Fabio
La selección española de fútbol sala firma un 2-2 en su estreno tras proclamarse campeona de Europa, en un duelo en el que el meta del Córdoba Futsal jugó durante toda la segunda mitad, hasta que fue expulsado por una roja
España no pasó del empate (2-2) en su primer partido como campeona de Europa. Finlandia se mostró como un rival muy rocoso. Llegó incluso a ir muchos minutos por delante en el marcador. En la recta final tuvo dos minutos de superioridad por la expulsión de Fabio, el guardameta del Córdoba Futsal que ha entrado en esta ocasión en la convocatoria de la selección. Fabio disputó toda la segunda parte, hasta que en el minuto 17 recibió la tarjeta roja. Los colegiados finlandeses estimaron que había tocado el balón con la mano fuera del área.
La puesta en escena de España fue buena, tratando de llevar el ritmo, como es habitual. Apenas cumplidos los dos primeros minutos llegó su primera ocasión, en una contra en la que el meta local se impuso en el mano a mano con Esteban. Un premio, el del gol, que llegó en un penalti por mano que Eric Martel convirtió en el 0-1 al aprovechar el rechace del meta a su propio lanzamiento.
Finlandia remonta
Sin embargo, Finlandia respondió rápido. Dos minutos después logró el empate en una jugada directa en la que Lilja aprovechó la continuidad en un balón largo. Un tanto que abrió los mejores minutos para los locales y los peores de España, incómoda ante el juego directo finlandés.
En una jugada similar llegó el 2-1. De nuevo un balón largo en el que Finlandia ganó la continuidad y Pulkkinen superaba a Antonio Navarro con un disparo cruzado. En desventaja, España volvió a dar un paro adelante y genero ocasiones, pero le faltó pegada.
España empata en la segunda parte
Tras el descanso, España salió dispuesta a dar la vuelta a la situación y no tardó en hacerlo. Sólo se habían jugado 62 segundos cuando Pachu se marchó en un uno contra uno en banda y batió a Koivumäki con un disparo raso. Un gran arranque de los de Jesús Velasco del que los finlandeses tardaron en contrarrestar.
Un mano a mano de Sylla, al que Fabio evitó que rematase cerrándole el espacio, y otro de Sergio González, que detuvo el meta local, fueron las ocasiones más claras antes de entrar en los minutos decisivos. Ahí llegó la roja directa a , que hizo que España tuviese que jugar dos de los tres últimos minutos en inferioridad, aunque supo defender el empate.
Ficha técnica:
2 - Finlandia: Koivumäki, Korpela, Pirttijoki, Lilja y Vanha. También jugaron: Alamikkotervo, Pikkarainen, Sylla, Korsunov, Ahmadi, Kunnas, Pulkkinen, Savikko y Kangas (p.s.).
2 - España: Antonio Navarro, Boyis, Míchel, Dani Zurdo y Esteban. También jugaron: Cecilio, Ricardo, Rivera, Novoa, Sergio González, Gonzalo, Eric Martel, Pachu y Fabio (p.s.).
Goles: 0-1 (7’) Eric Martel. 1-1 (9’) Lilja. 2-1 (12’) Pulkkinen. 2-2 (22’) Pachu.
Árbitros: Arttu Kyynäräinen y Paavo Komppa (Finlandia). Expulsaron a Fabio por roja directa (37’).
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