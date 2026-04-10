La carrera 10K Los Califas convertirá Córdoba en epicentro del atletismo andaluz

Córdoba volverá a vestirse de atletismo con una nueva edición de una de sus pruebas más emblemáticas del calendario popular. El Club de Atletismo Califas-Universidad de Córdoba presentó la 27ª edición de la Carrera 10K Califas, una cita ya consolidada dentro del Circuito Provincial de Carreras Populares y que este año añade un atractivo extra al convertirse también en el Campeonato Provincial de 10K en ruta.

La carrera se celebrará el próximo domingo, 19 de abril a partir de las 10.00 horas, con salida y meta en la IDM El Fontanar. La organización espera reunir a más de 1.200 corredores, una cifra que confirma el creciente peso de esta prueba dentro del atletismo andaluz y refuerza su condición de referencia en la distancia.

La presentación del evento contó con la presencia de Isabel Albás y Sebastián del Rey, presidenta y gerente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), respectivamente, así como del presidente del Club Atletismo Califas-Universidad de Córdoba, Antonio Romero, que destacó el salto de calidad que da la prueba con la concesión del campeonato provincial.

Salida de la pasada edición de la CP Los Califas 10K. / Chencho Martínez

Una carrera de 10.000 plenamente consolidada

Desde la organización se subraya que esta edición aspira a consolidar la 10K Califas como la carrera de 10 kilómetros por excelencia de la provincia, tanto por su nivel competitivo como por su capacidad para atraer a corredores populares y atletas que buscan una marca oficial en una de las distancias más reconocidas del fondo en ruta.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será además su nuevo recorrido. La prueba combinará el paso por zonas emblemáticas de la ciudad, como el entorno de la Ribera, con un trazado rápido pensado para favorecer buenos registros y permitir a muchos participantes pelear por su mejor marca personal.

Como en anteriores ediciones, habrá premios en todas las categorías, además de incentivos económicos para los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina. Todo ello en una jornada que volverá a situar a Córdoba como una ciudad de referencia para la práctica del atletismo y como un polo de atracción para corredores de distintos puntos de Andalucía.

La apuesta por una carrera de calidad

La 10K Califas llegará así con el aval de una organización consolidada y con el impulso de un club que sigue apostando por ofrecer una carrera de calidad, cuidada en todos sus detalles y con capacidad para seguir creciendo dentro del panorama andaluz.