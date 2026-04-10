El Cajasol Ángel Ximénez rescata un punto de oro en Guadalajara con un penalti al límite

El Cajasol Ángel Ximénez salvó un punto en su visita a la cancha del Guadalajara, el colista de la Liga Asobal de balonmano (25-25). Un tanto desde los siete metros de Dani Serrano a seis segundos de la bocina evitó la derrota pontanesa.

El encuentro lo jugaron de poder a poder dos equipos que sabían que se encontraban disputando una final por la permanencia. El equipo que entrena Toni Malla contó con la ventaja de disponer de sus dos últimos fichajes, el argelino Benhalima y el portugués Vieira. Ambos ayudaron a su equipo en un choque de infarto.

Las diferencias fueron siempre cortas. Un tanto de Benhalima dio a los pontanos la primera renta de dos goles (7-9, minuto 19). En plena fase de nervios y errores por ambos bandos, el duelo llegó empatado al descanso (10-10).

Dani Serrano realiza un lanzamiento. / BM Guadalajara

Una segunda parte cuesta arriba

La segunda mitad se le puso pronto cuesta arriba a los cordobeses (13-11, minuto 33). Un parcial de 0-3 devolvió el mando al bloque de Puente Genil (13-14). El Guadalajara apretó en defensa, forzando pérdidas de balón que acabaron en goles al contragolpe (17-16).

El Ángel Ximénez entró en los once minutos finales por delante (19-20). Tres tantos seguidos de un crecido Guadalajara puso entonces a los cordobeses contra las cuerdas (22-20, minuto 53). El Guadalajara vio cerca la victoria en el minuto 56 (24-22). Benhalima y Dorado empataron el duelo a dos minutos del final (24-24). Un gol de Falcón devolvió la iniciativa al Guadalajara en el último minuto (25-24). El Ximénez acabó empatando con un penalti milagroso de Dani Serrano (25-25).