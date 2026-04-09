Puente Genil homenajea a sus campeones del deporte base y ensalza el talento de su cantera

Puente Genil volvió a presumir del talento de su deporte base en una jornada cargada de emoción y reconocimiento. El Ayuntamiento pontanés distinguió en el Teatro Circo a diez deportistas locales y a tres equipos de cantera por los éxitos logrados a lo largo de 2025 en diferentes disciplinas, en un acto que puso en valor el esfuerzo, la constancia y la proyección de una generación que sigue dejando huella dentro y fuera de la localidad.

La gala, celebrada bajo el nombre de “Campeones pontanenses del deporte”, sirvió para rendir homenaje a jóvenes que han brillado en competiciones andaluzas y nacionales. Entre las figuras reconocidas destacaron Triana Almirón, oro en los campeonatos de España y Andalucía en categoría cadete en -37 kilos dentro de la modalidad K1-light, y Hugo Mérida, campeón de España de campo a través con la selección andaluza sub-16.

También recibieron el aplauso del público Hugo Almirón, campeón de España y Andalucía en K1-light -52 kilos y campeón andaluz en kick light -52 kilos, así como Ara García, portera de hockey hierba que logró la medalla de oro en el Campeonato de España sub-14. Junto a ellos, el consistorio reconoció a Eric Agudelo, Leo Ligero, Jonas Flores e Irene López, todos ellos protagonistas de destacados resultados en kickboxing, ciclismo de montaña y otras especialidades.

Una amplia lista de premiados

La nómina de homenajeados se completó con Sandra Andrés, campeona de Andalucía de balonmano con la selección malagueña cadete y bronce con la selección andaluza en el Campeonato de España, y con Celia Cabezas, medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía sub-14 de atletismo en los 3.000 metros lisos.

Una de las grandes novedades de esta edición fue la incorporación de un reconocimiento colectivo para equipos de cantera. En esta ocasión fueron distinguidos el equipo infantil promesas del Club de Gimnasia Rítmica de Puente Genil, campeón regional; el juvenil del mismo club, bronce andaluz; y el juvenil masculino del Club de Hockey Estudiantes 87, también medalla de bronce en hockey sala.

Además, la gala reservó un espacio especial para premiar la trayectoria del entrenador pontanés Josan González, uno de los nombres más reconocidos del fútbol sala nacional. El técnico recibió un galardón honorífico por una carrera que le ha llevado a dirigir a clubes de primer nivel como ElPozo Murcia, del que actualmente está al frente, además del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, el filial de ElPozo y el Ategua de Castro del Río.

Los valores del deporte

Durante el acto, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, subrayó el valor del deporte base como escuela de vida y destacó que detrás de cada medalla y cada campeonato hay una suma de esfuerzo, compromiso y valores que engrandecen el nombre del municipio. En la misma línea, el concejal delegado de Deportes, Rafael Ruiz, puso el foco en el sacrificio de unos jóvenes deportistas que ya empiezan a demostrar que el trabajo bien hecho acaba dando sus frutos.

La gala volvió así a confirmar la fortaleza del deporte pontanés, una cantera que no deja de crecer y que sigue situando a Puente Genil como uno de los focos más fértiles del talento deportivo en la provincia.