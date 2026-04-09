El Pinillo se cita con el gran motocross andaluz de la mano de José Antonio Butrón

El Circuito MX El Pinillo volverá a rugir este domingo en Almodóvar del Río con una de las citas más atractivas del calendario autonómico. La localidad cordobesa será escenario del Campeonato de Andalucía de Motocross 2026, una prueba que refuerza el peso de Córdoba dentro de la especialidad y que llega avalada por una participación de más de 100 pilotos.

El gran foco deportivo de la jornada estará puesto en José Antonio Butrón, uno de los nombres propios del motocross español y referencia indiscutible de la disciplina a nivel nacional. Su presencia eleva el nivel competitivo de una prueba que reunirá también a pilotos destacados del ámbito andaluz, entre ellos Víctor Beltrán, Heriberto Cruz y el cordobés Javier Márquez, que competirá en casa ante su afición.

La prueba, además, consolida a Almodóvar del Río como uno de los enclaves de referencia del motocross andaluz. La Federación Andaluza de Motociclismo presentó oficialmente esta semana el cartel del campeonato y subrayó la relevancia de una cita que volverá a situar a El Pinillo entre los grandes escenarios del motor regional.

Una prueba celebrada en El Pinillo. / MAGNODREAM

Una prueba con muchos atractivos

Más allá del interés puramente competitivo, la jornada se presenta como un plan de gran atractivo para los aficionados al motor y para el público familiar, con una sucesión constante de mangas y un ambiente muy ligado al aire libre, la velocidad y el espectáculo. El evento cuenta incluso con venta anticipada de entradas y acceso gratuito para menores de 12 años, según la información publicada por la ticketera del campeonato.

Con todo ello, El Pinillo se prepara para vivir una jornada grande de motocross, con Córdoba como escaparate y con Butrón como gran reclamo de una prueba que promete emoción desde primera hora.