Fútbol sala | Segunda División
La Fundación Kutxabank renueva su apoyo al Deportivo Córdoba y dará nombre al equipo de Segunda
El club blanquiverde refuerza su estabilidad con la continuidad de su principal patrocinador, un respaldo clave para sostener su proyecto y seguir soñando con el regreso a la élite del fútbol sala femenino
El Deportivo Córdoba ha dado un paso importante en la consolidación de su proyecto con la renovación del acuerdo de colaboración que mantiene con la Fundación Kutxabank y la Fundación Convisur. El nuevo convenio garantiza que el club más laureado del fútbol sala cordobés continúe contando con el respaldo de su principal patrocinador, un apoyo estratégico que, además, traerá consigo un cambio de denominación del equipo que compite actualmente en Segunda División a partir de la próxima temporada.
La continuidad de este vínculo supone una noticia de enorme valor para la entidad blanquiverde, no solo por el impulso económico que representa, sino también por la estabilidad que aporta en un momento especialmente delicado para muchos clubes del deporte femenino. El respaldo de la Fundación Kutxabank permitirá al Deportivo Córdoba seguir construyendo su hoja de ruta con mayores garantías, reforzando la sostenibilidad de su estructura y dando consistencia a un proyecto con una marcada vocación competitiva y social.
El presidente del club, Rafael Pablo García, valoró de forma muy positiva la renovación del convenio y subrayó la trascendencia que tiene para el presente y el futuro de la entidad. Desde el Deportivo Córdoba entienden este acuerdo como una herramienta fundamental para seguir creciendo y para alimentar la aspiración de devolver a la ciudad a la élite del deporte femenino, un espacio que el club considera propio por historia, trayectoria y ambición.
Un compromiso de respaldo al deporte femenino
La firma del acuerdo se produjo esta misma semana y contó, por parte de la entidad financiera, con la presencia de Leopoldo Izquierdo, director de la Fundación Kutxabank y patrono de la Fundación Convisur. Desde ambas fundaciones se puso en valor el compromiso de mantener el respaldo al deporte femenino en Córdoba, recogiendo así el testigo de una apuesta histórica que en su día ya resultó decisiva en una de las etapas más exitosas del club cordobés.
La renovación del patrocinio, por tanto, no solo fortalece el presente inmediato del Deportivo Córdoba, sino que también conecta con una tradición de apoyo institucional que ha acompañado al club en algunos de sus momentos más brillantes. Con este nuevo impulso, la entidad blanquiverde gana oxígeno para seguir compitiendo, planificando y mirando al futuro con la ambición intacta.
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