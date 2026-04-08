Ville Vatanen, el apellido mítico que aterriza en el Rally Sierra Morena

El Rally Sierra Morena volverá a contar con un apellido ilustre en su edición de 2026. La prueba cordobesa, que abrirá de nuevo el telón del Campeonato de Europa de Rallyes y que ha anunciado una lista de 72 equipos para su 43ª edición, tendrá entre sus nombres más llamativos al finlandés Ville Vatanen, una de las jóvenes promesas del panorama continental.

A sus 19 años, Ville Vatanen llega a Córdoba con una historia que inevitablemente remite a una de las grandes leyendas de los rallys. El piloto finlandés es familiar de Ari Vatanen, campeón del mundo en 1981 y autor de siete victorias en el Europeo, todas ellas con Ford, un dato que añade un punto de simbolismo a su presencia en el certamen continental.

Ville Vatanen, en un rally de tierra. / ERC

La primera temporada completa en el ERC para Ville Vatanen

El joven escandinavo de 19 años afronta en 2026 su primera campaña completa en el ERC3 al volante de un Ford Fiesta Rally3 gestionado por KMS Racing y con Joonas Ojala como copiloto. De esta forma ha abandonado el Renault Clío Rally3 que pilotó en 2025. Ese cambio de montura supone además el regreso del apellido Vatanen a Ford dentro del Europeo, algo que no ocurría desde 1982.

La progresión de Ville Vatanen ya venía dejando señales muy claras años atrás. Ville Vatanen fue campeón júnior de Finlandia en 2022 y 2024. En la pasada temporada, acabó subcampeón del FRC2 finlandés además de sumar dos podios en tres participaciones dentro del ERC3 del Europeo en Suecia y Polonia, resultados que confirmaron su potencial en escenarios internacionales.

Por eso, más que un simple debutante, Vatanen aterriza en el Sierra Morena como uno de esos nombres que despiertan curiosidad y expectativa. El joven finlandés ya ha demostrado que puede correr entre los mejores de su categoría y ahora encara el reto cordobés con la ambición de seguir creciendo en una prueba que vuelve a situar a Córdoba en el centro del automovilismo europeo.

Ville Vatanen: "El asfalto es completamente nuevo para nosotros"

Ville Vatanen, habitual hasta ahora en rallys de tierra, ha declarado ante su inminente participación en Córdoba que "competir en el ERC, sin duda nos brindará una valiosa experiencia y valiosas lecciones para el futuro. Consideramos que dar el salto al ERC era el paso correcto para nosotros en este momento. Habrá muchos rallies de asfalto, y adquirir experiencia en ellos solo puede ser beneficioso para el futuro. También se incluyen algunos rallies que ya conozco. El asfalto es completamente nuevo para nosotros, pero lo practicaremos".

“En los rallies de tierra, ganar será el objetivo. Las carreteras suecas son bastante similares a las finlandesas. En asfalto, ganar en la primera prueba quizás sea demasiado optimista, pero por supuesto debemos aspirar a ello. Si conseguimos un buen contacto con el asfalto en los entrenamientos y nos adaptamos bien, no veo por qué no podríamos luchar por la victoria”.

Ville Vatanen, con uno de los coches que ha pilotado. / CÓRDOBA

Las gestas de Ari Vatanen

Curiosamente, va a competir con Ford, la misma marca con que Ari Vatanen logró sus siete victorias en el Europeo entre los años 1976 y 1980. También obtuvo Ari Vatanen diez victorias en el Mundial, repartidas entre Ford (4), Opel (1) y Peugeot (5). El componente inicial de la saga de los Vatanen pasó a la leyenda del mundo de los rallies pasó por ganar el Mundial de 1981 con un Ford Escort y el Dakar en los años 1987, 1989, 1990 y 1991, en las tres primeras ocasiones con un Peugeot 405 y en la última con un Citröen ZX.