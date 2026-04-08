Puente Genil reunirá a más de 500 jóvenes en el Andaluz benjamín de balonmano

Puente Genil volverá a situarse en el centro del balonmano base andaluz con la celebración de la segunda edición del Campeonato de Andalucía benjamín por clubes, una cita que se disputará los días 11 y 12 de abril y que reunirá en la localidad a 30 equipos y más de 500 participantes. Los pabellones Francisco Manzano, Alcalde Miguel Salas y Joaquín Crespo ‘Quini’ serán los escenarios de un torneo que confirma la apuesta del municipio por el deporte y, en especial, por una disciplina con enorme arraigo en la ciudad.

La presentación oficial del campeonato tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento de Puente Genil, en un acto en el que participaron el concejal de Deportes, Rafael Ruiz; el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, Sebastián Fernández; y el diputado provincial de Deportes, Antonio Martín. Todos coincidieron en destacar la importancia de una competición que vuelve a elegir Puente Genil como sede tras el éxito organizativo de la primera edición.

Desde el consistorio se subrayó el orgullo que supone para la localidad acoger una cita de estas características, al tiempo que se agradeció la colaboración de la Diputación de Córdoba para hacer posible el desarrollo del torneo. Por su parte, la Federación Andaluza puso en valor la oportunidad de reunir a las futuras promesas del balonmano andaluz en un campeonato que servirá para ver en acción a algunos de los talentos más jóvenes de la comunidad.

El concejal de Deportes de Puente Genil, Rafael Ruiz, durante la presentación. / CÓRDOBA

El Cajasol Ángel Ximénez, un referente en Andalucía

En esa misma línea, Antonio Martín destacó la firme apuesta de Puente Genil por el deporte y especialmente por el balonmano, una modalidad en la que la localidad cuenta con una referencia de primer nivel como el Cajasol Ángel Ximénez, único representante andaluz en la máxima categoría del balonmano nacional.

La competición arrancará en la sobremesa del sábado y concluirá el domingo a mediodía, dejando más de 90 partidos en apenas dos jornadas. Además del interés deportivo, el campeonato tendrá también repercusión para la economía local, con la llegada de centenares de jugadores, técnicos y familiares a la ciudad.

La provincia de Córdoba contará con una amplia representación, con siete equipos en liza. En la categoría masculina competirán Andaloo Tours La Salle, Fundación Kutxabank CBM, Milar CBM y Agrisalas ARS Palma del Río. En la categoría femenina lo harán BM Egabrense Fundación Promi, Hermanos Ruiz ARS Palma del Río y Deza CBM, una presencia que vuelve a poner de relieve el peso del balonmano cordobés en el panorama andaluz desde las edades más tempranas.