Cuatro entidades históricas del atletismo cordobés se unen para crear Ascorclubes

El atletismo cordobés ha dado un paso hacia una mayor unidad organizativa con la creación de Ascorclubes, una nueva asociación nacida de la unión de cuatro de las entidades con más tradición y presencia en el panorama provincial: Trotasierra, Los Califas, Trotacalles y Al-Ándalus.

La nueva entidad agrupará a clubes que desarrollan habitualmente su actividad en la IDM El Fontanar y nace con un objetivo claro: actuar con una sola voz ante el Imdeco y el resto de organismos e instituciones con los que mantienen relación en su trabajo diario. Al frente de esta iniciativa estará Francisco Pérez, responsable de la escuela municipal del Trotasierra, que ejercerá como presidente de la asociación en esta etapa fundacional.

Ascorclubes surge como respuesta a la necesidad de generar un espacio común desde el que coordinar acciones, compartir recursos y avanzar de forma conjunta en proyectos que beneficien tanto a los deportistas como al conjunto de la ciudadanía. La unión de estos cuatro clubes pretende reforzar el peso del atletismo cordobés en el ámbito institucional y mejorar su capacidad de interlocución en asuntos relacionados con instalaciones, organización de actividades y desarrollo deportivo.

Técnicos y deportistas de las entidades componentes de Ascorclubes, con las autoridades asistentes al acto. / A.J. González

Cuatro clubes con una amplia trayectoria

Los promotores de la asociación subrayan que los cuatro clubes cuentan con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo y comparten una misma filosofía de trabajo, basada no solo en la competición, sino también en la promoción de hábitos de vida saludables, la inclusión social y la educación en valores a través del deporte.

Entre los objetivos prioritarios de Ascorclubes figura el impulso del atletismo base y la facilitación del acceso a la práctica deportiva para personas de todas las edades. También buscará organizar y colaborar en eventos deportivos de ámbito local, provincial y autonómico, además de fomentar valores como el esfuerzo, la superación, la igualdad y el trabajo en equipo.

La nueva asociación nace igualmente con la voluntad de establecer canales estables de diálogo y cooperación con instituciones públicas y privadas, así como de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo social y deportivo del entorno. En este sentido, sus responsables consideran esencial contar con el respaldo de las administraciones, al entender que comparten un mismo fin: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través del deporte.

Una defensa conjunta de intereses

Con este movimiento, el atletismo cordobés refuerza su estructura asociativa y da un paso adelante en la defensa conjunta de sus intereses, con la ambición de ganar fuerza, visibilidad y capacidad de acción en el presente y en el futuro.