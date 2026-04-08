Córdoba se convierte en capital andaluza del voleibol júnior femenino con el Adecor como organizador

El club Adecor organizará el Campeonato de Andalucía de clubes de voleibol, en su categoría júnior femenina, que se celebrará en Córdoba desde el próximo jueves, 9 de abril hasta este domingo en los pabellones Valdeolleros y Guadalquivir. En este Campeonato de Andalucía participarán un total de 16 equipos, dos por cada provincia andaluza, por lo que acogerá a más de 200 deportistas en Córdoba.

Los equipos estarán distribuidos, en la primera fase, en cuatro grupos, disputándose esta fase por el sistema de liga a una sola vuelta. Esta fase inicial se jugará en la jornada del jueves (tarde) y el viernes (mañana y tarde). Los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para jugar por los puestos del 1 al 8, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar de su grupo jugarán por los puestos del 9 al 16. Tanto los partidos de semifinales (sábado 18.30 horas), como el encuentro por el tercer y cuarto puesto (domingo 09.30 horas) y la final (domingo, 12.00 horas) se celebrarán en Valdeolleros.

El Adecor jugará como subcampeón provincial

El Adecor Aire Sport participará tras proclamarse subcampeón de la liga provincial de Córdoba. El equipo dirigido por Eli Torronteras está formado por las jugadoras Marta Gemes, Ana Fuentes, Ana Pérez, Lola Marvulli, Lucía Gemes, Alba Serrano, Irene Jodas, Candela Córdoba, Alicia Delgado, Valeria Coba, Rebeca Fernández, María Valverde, Arantxa Jiménez, Elena Castilla, Paola Pulido, Verónica Cano y Alicia Hortas.

El Adecor tendrá como rivales en la primera fase al Amigos Cádiz (jueves, 20.30 horas), Inmuv. Form. Descubre Fuentes- Sevilla (viernes, 11.30 horas) y al Radiokable Albolote (viernes, 20.30 horas).

El AVC competirá como campeón cordobés

El otro club cordobes que participará en estos Campeonatos de Andalucía será el Academia Voleibol Córdoba, en este caso en calidad de campeón provincial. El Academia VC Isonda se medirá en la ronda inicial al San Fernando CV (jueves, 16.30), Otiñar (viernes, 11.30) y CDU Atarfe (viernes, 20.30). La plantilla la forman Laia Aguilera, Gema García, Paola Llorente, Sandra Montoro, Sandra Valverde, Laura Casado, Sofía Domínguez, Marina Expósito, Laura Luque, Laura Pérez, Paula Pérez, Inés Pozuelo, Elsa Páez y María España. Daniel Sáenz y Rafa Vargas son los técnicos.