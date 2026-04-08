El Colegio Virgen del Carmen celebra 60 años de deporte con un duelo de prestigio ante el Unicaja

El deporte cordobés vivirá una jornada muy especial con motivo del 60 aniversario de la Asociación Deportiva del Colegio Virgen del Carmen, una efeméride que contará con un acto central de enorme simbolismo: un partido de baloncesto entre el histórico centro educativo y el Unicaja de Málaga de veteranos +40, una de las grandes referencias del baloncesto nacional.

La cita tendrá lugar el próximo 11 de abril, a las 12.30 horas, en el Polideportivo José Manosalva, escenario elegido para una celebración que servirá, no solo para mirar al presente del deporte escolar y formativo, sino también para rendir homenaje a las primeras generaciones de jugadores y jugadoras de baloncesto y voleibol que dieron forma a la identidad competitiva del colegio.

Antonio Martín

La Diputación de Córdoba se ha sumado a esta conmemoración a través de su delegado de Deportes y Protección Civil, Antonio Martín, quien destacó la relevancia de poder participar en una fecha tan señalada para una entidad que considera referente tanto en el plano deportivo como en el educativo. El responsable provincial puso además el acento en la importancia de la colaboración institucional para seguir impulsando el deporte en la provincia.

Antonio Martín toma la palabra en la presentación del acto. / CÓRDOBA

Isabel Albás

Esa idea de trabajo conjunto fue compartida también por la presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, Isabel Albás, que subrayó el valor de la cooperación entre administraciones públicas como motor para consolidar a Córdoba como una provincia de referencia en el ámbito deportivo. Albás aprovechó además para poner en valor la labor que el Colegio Virgen del Carmen viene desarrollando desde hace décadas en la formación de jóvenes a través del deporte y de sus valores asociados.

José Molina y Juan Rubio

Durante la presentación del evento estuvieron presentes igualmente el director del colegio, José Molina, y el presidente de la Asociación Deportiva Virgen del Carmen, Juan Rubio, quienes remarcaron la profunda vinculación histórica del centro con la práctica deportiva. Ambos incidieron en que esta gran fiesta nace con la voluntad de reunir a distintas generaciones de deportistas y de recordar la huella dejada por muchos de los nombres que han pasado por las secciones de baloncesto y voleibol.

La celebración del 60 aniversario se presenta, por tanto, como una oportunidad para reconocer una trayectoria dilatada y ejemplar en el deporte base cordobés, con el atractivo añadido de un partido de baloncesto frente a un rival del prestigio del Unicaja. Una jornada para honrar el pasado, celebrar el presente y seguir proyectando el futuro de una institución profundamente ligada al deporte en Córdoba.