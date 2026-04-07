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Sonia Bermúdez, antes del duelo ante Inglaterra: "A nivel mental, el partido ya te va a exigir"
La seleccionadora española pone en valor la exigencia del duelo contra las inglesas, así como la necesidad de sumar los tres puntos para acercarse al objetivo: clasificar a España para el Mundial de 2027
La selección española dirigida por Sonia Bermúdez afronta el tramo final de su lucha por conseguir un pase para el Mundial de Brasil del verano que viene. Si La Roja quiere estar en la cita intercional, debe imponerse a Inglaterra, su principal rival en el panorama mundial. Las inglesas han aparecido siempre en los momentos claves para el conjunto española, a veces le han robado el título como otras han sido ellas la derrotadas. Ahora, la historia se repite. Se encuentran en su camino hacia el mundial, ambas en el grupo A3, con un doble enfrentamiento. El primero, el próximo martes en Wembley.
"A nivel mental, el partido ya te va a exigir. El equipo viene más que motivado y sabe lo que nos estamos jugando. El escenario invita pero a nivel mental no tiene que pesar el ambiente, están preparadas para afrontarlo. Queremos que se vea un partido muy bonito, que ganemos nosotros y no tengo que mandar mensajes a Sarina. Sobre todo que gane España los tres puntos", relató Sonia Bermúdez en rueda de prensa. "Inglaterra es un grandísimo equipo. Nosotros tenemos una gran temporada de juego. Ganamos la Nations pero ahora empieza un objetivo nuevo. Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fueran finales. No es una revancha, es un contexto diferente. Pero jugar con Inglaterra es el mejor partido que se puede ver. Queremos sumar esos tres puntos y los tres de Ucrania. Son fundamentales para clasificarnos", añadió.
El duelo es de entidad. Ambas son las mejores selecciones a nivel futbolístico y la entrenadora nacional sabe cual va a ser la clave del partido. "Se va a decidir en pequeños detalles. Lo vamos a jugar en un gran estadio que seguro van a llenar e intentaremos sacar los tres puntos cruciales para el ir al Mundial". Y es que Wembley acogerá este gran partido. Un escenario, sin duda, a la altura de tal duelo.
A favor de la nueva medida de la FIFA
Hace poco menos de un mes, la FIFA aprobó una nueva normativa que obliga a todos los equipos que participen en una competición femenina de la FIFA a contar con al menos una entrenadora principal o asistente. El objetivo del organismo es claro: aumentar el número de mujeres en los cuerpos técnicos en las categorías más altas. Y la seleccionadora española no podría estar más de acuerdo con la nueva norma. "Me gusta mucho la norma. Por suerte en la RFEF tenemos la suerte de tener personas importantes en cargos importantes. En el staff tenemos mujeres y esta norma me encanta, ver que están capacitadas en cualquier departamento. Estoy muy a favor de la norma", se posición la seleccionadora.
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