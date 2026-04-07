Masters 1000 de Montecarlo | Carlos Alcaraz - Sebastián Báez, en directo
El tenista murciano vuelve a la arcilla y vuelve al Principado que supuso un punto de inflexión para él en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz inicia este martes su gira de tierra batida en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer Masters 1.000 de la temporada, un escenario en el que defiende título y donde el italiano Jannik Sinner, crecido por la conquista del 'Sunshine Double' en Indian Wells y Miami, aspira a coronarse por primera vez y a arrebatarle el número uno del mundo.
Vuelve la arcilla y vuelve el Principado, que supuso un punto de inflexión para el murciano en 2025. Llegaba a la cita después de perder en Indian Wells ante el británico Jack Draper y en Miami frente al belga David Goffin, y en la tierra monegasca se recuperó para ganar 33 de sus siguientes 34 encuentros. En la final, remontó al italiano Lorenzo Musetti (3-6, 6-1, 6-0).
Un panorama semejante al que se presenta en este 2026. Alcaraz comenzó el año ganando su séptimo 'Grand Slam' en el Abierto de Australia y mantuvo su racha para alzar el trofeo en Doha, pero la llegada de los primeros dos Masters 1.000 no fue tan fructífera. El ruso Daniil Medvedev le apeó en semifinales de Indian Wells, y en Miami se despidió en tercera ronda ante el estadounidense Sebastian Korda, precisamente el único que ha sido capaz de ganarle en Montecarlo.
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