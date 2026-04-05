El Salerm Puente Genil se abona a la épica y firma un triunfo histórico ante el Xerez CD

Tres puntos de valor ingente, tanto por el rival, como por el escenario, por el contexto y su significado. Con todo eso escapó en el bolsillo el Salerm Puente Genil de Álvaro Cejudo de su visita a Chapín ante el Xerez CD (0-1), frente al que resistió, aguantó, trabajó y golpeó en el momento necesario, ya en el tiempo de descenso, para llevarse un triunfo que vale su peso en oro por múltiples razones: volver a puntuar lejos de casa, reconectar con la victoria cuatro jornadas después y, sobre todo, dar una bocanada de oxígeno en la lucha por escapar del descenso.

Un pulso equilibrado

Comenzó igualado el pleito, en la línea de lo que se acabaría desarrollando durante la tarde en tierras jerezanas. Eso sí, al minuto de juego llegó el primer aviso, y lo puso el bando cordobés: una acción rapidísima de Carlos Ramírez se tradujo en un potente disparo, que cerca estuvo de sorprender a De la Calzada y acabó marchándose a centímetros de la madera. Fue un aviso, que tuvo su réplica no mucho más tarde. La puso entonces Jaime Fuentes, ya por parte anfitriona, con un tímido acercamiento a los dominios de Benito del Valle que desactivó sin mucho esfuerzo la zaga pontanesa.

Cogió algo de vuelo el Xerez avanzado el primer tramo. De hecho, justo antes del cuarto de hora volvió a rondar su diana, por mediación de un Zeki Díaz -ex del Córdoba CF B y Ciudad de Lucena, entre otros- al que se le escapó por poco un gran intento de volea. Resistía ya el Salerm Puente Genil, que después del autoritario arranque redirigió esfuerzos a su retaguardia, frente a la insistencia de los hombres de ataque del bloque azulino.

Una más quedó para cada lado, ya casi sobre la bocina. Rivero dejó su sello en clave visitante, con un trallazo que repelió De la Calzada, con algún apuro, mientras que el propio Zeki repitió intención al segundo palo en prácticamente la última acción de la primera mitad, pero no encontró puerta.

El local Zeki Díaz realiza un pase ante la vigilancia del rojillo Capi, en Chapín. / xerez cd

En busca del botín

La segunda mitad también comenzó aparejada. Sacudió la equidad Moi, con un remate de media tijera, no el más ortodoxo, tras una acción de estrategia departamental que murió en manos de Del Valle. La contestación fue de Zaca, ingresado en un triple cambio que también dejó espacio para las entradas de Alan y Polaco -en busca de aire fresco arriba-, con otro remate algo forzado que atajó sin demasiados probables el meta local.

Más tuvo que actuar el meta pontanés, ya sobre la hora de partido para salvar los muebles ante un testarazo de Chuma. Pero para clara, la que tuvo Alan Araiza, en una acción colectiva que se perdió a la orilla del gol poco antes de enfilar el tramo final en Chapín. Y cerca anduvo igualmente Nané, desde la otra trinchera, con un cabezazo que no encontró puerta.

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Los minutos se escurrieron entre idas y venidas, siguiendo la misma línea. Todo parecía dado para el empate, pero el descuento cambió el paso, y de qué manera: el Salerm, ya encajonado en su propia área, olió la sangre en una transición mal vigilada por el Xerez y a través de Alan, tras una contra de libro, puso el 1-0 definitivo. Sin margen se quedaron los locales, mientras que los de Cejudo, que acumulaban siete derrotas consecutivas a domicilio, se hicieron con un triunfo de oro -máxime dado el calibre del rival- para mantenerse a flote en la lucha por la permanencia.