Fabio: “La gran mejora que he podido tener ha sido el juego con los pies”

-La llamada de la selección siempre es muy especial para cualquier jugador. ¿Cómo la ha asimilado?

-La verdad es que es un momento en la vida de un jugador que siempre esperas. Creo que no hay nada más grande que poder representar a tu país. Estoy muy contento, aunque haya llegado por una lesión. Desde aquí quiero mandarle ánimos a mi compañero Dídac. Estoy muy contento y con mucha ilusión.

-¿Cómo se enteró de la noticia?

-Estábamos justo antes de empezar el entrenamiento del viernes. Saltó la notificación en el teléfono móvil de Ema Santoro y lo comunicó ahí delante de todo el mundo. La verdad es que fue un momento muy bonito. Creo que nos pusimos todos muy contentos. Al final es también gracias al trabajo del equipo que también me ayuda mucho para poder estar a un buen nivel.

-Ya llevaba cinco años sin formar parte de la selección. Sin embargo, estaba entrando en las prelistas del seleccionador. ¿Había recuperado en parte la esperanza de volver a la selección?

-La verdad es que cuando ves tu nombre ya en una prelista, ya para mí era un premio muy grande. Sobre todo porque, vamos a ser claros, soy un portero ya con unos años. Ya son 35 años, pese a que, la verdad, es que no se pierde la esperanza. Sí sabes que el nivel de porteros en España es increíble y sabía que era muy difícil poder llegar. Ha llegado el momento después de cinco años, con 35, así que muy contento por ello.

"Hoy en día soy un portero más maduro, por toda la experiencia que llevo acumulada en 17 temporadas en Primera División"

-¿Cómo ha cambiado Fabio en los últimos cinco años?

-Hoy en día soy un portero más maduro, por toda la experiencia que llevo acumulada en 17 años en Primera División. Creo que, sobre todo, la gran mejora que he podido tener en estos últimos años ha sido el juego con los pies, que hoy en día todos los porteros tienen que utilizar. Gracias al presidente, José García Román, y al entrenador, Ema Santoro, por la confianza que han tenido estos años en mí y por hacerme mejorar, ya en la etapa final de mi carrera.

-Cada vez maneja mejor el balón con los pies. ¿Qué ha tenido que ver Santoro en esa evolución?

-El entrenador ha tenido mucho que ver. Yo era un portero que no hacía incorporaciones, que no jugaba con los pies. El entrenador me hizo ver que tenía que mejorar, no solo para jugar, sino también para mejorar el rendimiento del equipo. La verdad es que, obviamente, para mí ha sido un paso adelante en mi carrera.

Fabio habla con sus compañeros. / A.J. González

-La selección ha cambiado para mejor en los últimos años. ¿Cómo la ve actualmente?

-En la selección siempre están los mejores. Hay un grupo increíble. Acaba de ser campeona de Europa. Para mí es un orgullo y un placer poder estar en ella.

-Imagino que vería la final del Europeo. ¿Qué sensaciones le dio le selección?

-Sí, vi todos los partidos de la selección. Te sientes uno más aunque no estés allí presente, pero siempre apoyando a la selección, claro.

-¿Es un poco más difícil llegar a la selección desde Córdoba?

-Obviamente estamos hablando de que Córdoba es un club humilde que siempre está luchando ahí, en mitad de la tabla. Creo que es más complicado, pero bueno, se está viendo que el seleccionador le da oportunidad a cualquier jugador da igual el equipo en el que esté, si cree que es conveniente que tenga que ir, lo que creo es bueno para la selección.

-Hablando ya del Córdoba Futsal, la temporada la inició ilusionando al luchar hasta el final por una plaza en la Copa de España. Ahora atraviesa una mala racha, sobre todo en casa. ¿Cómo analiza lo que se lleva de liga?

-Ahora mismo estamos en un muy mal momento, hay que ser honestos, hay que ser claros. Creo que nos hemos metido en un pequeño problema, pero es cierto que está en nuestras manos salir de ese problema. El equipo empezó muy bien. Es verdad que cometemos el mismo error de siempre, pensar en la Copa de España o en el pla-yoff, cuando al final, nosotros como club tenemos que pensar siempre y únicamente en la permanencia. Como digo ahora nos hemos metido un pequeño problema. Estoy seguro que lo vamos a sacar porque, como he dicho antes, está en nuestras manos. Ahora tenemos que apretar, que darle caña para salvarnos cuanto antes y disfrutar de de los partidos.

"Nos hemos metido en un pequeño problema, pero es cierto que está en nuestras manos salir de ese problema"

-Han sufrido dos bajas desde el mes de diciembre, la primera la de Nacho Gómez por lesión y la segunda por la marcha de Nico Marrón al Valdepeñas. ¿Hasta qué punto han afectado al rendimiento del equipo?

-Obviamente, las dos bajas han sido importantísimas. Nacho era un jugador que estaba jugando muchos minutos, que venía de tener una producción muy grande. Nico era un jugador capital para nosotros. Es un jugador que te quitan quedando poco tiempo para el cierre del mercado de de invierno. Al final, aquí siempre manda el dinero. Un equipo paga su cláusula y la verdad es que creo que nos ha afectado mucho. Estoy seguro de que con lo que tenemos vamos a sacar adelante esto porque es el mismo equipo. Hoy es el mismo equipo que ganamos a Cartagena 0-1 en su casa, al campeón de liga. Si lo hemos hecho antes, podemos hacerlo otra vez.

Fabio golpea un balón con los pies. / A.J. González

-¿Cuántos puntos cree que le hace falta a su equipo para amarrar la permanencia?

-Nuestro objetivo son los 30 puntos. Nuestro objetivo primero de la temporada han sido los 30 puntos. Hasta que no consigamos los 30 puntos, creo que no debemos estar tranquilos.

"Hasta que no consigamos los 30 puntos, creo que no debemos estar tranquilos"

-Imagino que está al día de lo que ocurre en el fútbol sala. ¿Qué opina sobre la propuesta de los cambios en las competiciones de cara a la próxima temporada?

-Hasta que no vea realmente cómo es, no estamos informados del todo, no puedo opinar. Es algo que, quizá, a lo mejor cambiar el sistema de competición es algo un poco raro, pero hasta que no se vea todo perfecto no te sabría decir. Sería tirarme a un charco donde no hay agua, entonces no lo voy a hacer.

-Es obvio que el público le aprecia mucho en Vista Alegre. Ante el Santa Coloma, incluso tras alguna de sus paradas le coreó “Fabio selección”. ¿Cómo vive esa relación que tiene con el público de Vista Alegre?

-Desde que estoy aquí en Córdoba siempre tengo que agradecer a la afición de Vista Alegre como me trata. Siempre he sentido el respeto y el cariño de la gente. A mí me gusta responder en la pista, para que para que cuando no esté en este equipo, tengan un buen sabor de boca de mí y que se acuerden siempre de mí.