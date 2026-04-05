El Coto Córdoba gana en Cáceres, pero el Valladolid le arrebata el liderato del Grupo Oeste

La lucha por el título del Grupo Oeste de la Segunda FEB se ha apretado al máximo justo cuando la fase regular ha entrado en su tramo definitivo. El Coto Córdoba cumplió con su parte al imponerse al Cáceres Patrimonio de la Humanidad por 58-70, pero ni siquiera ese triunfo le permitió conservar la primera plaza. La derrota del Insolac Caja 87 ante el Juaristi ISB Iraurgi por 79-81 y la victoria del UEMC Valladolid en la pista del Jaén Paraíso Interior CB por 84-91 provocaron un nuevo vuelco en la cabeza de la clasificación.

La explicación está en la aritmética de los empates. Antes del duelo de Valladolid, el Coto llegaba en una posición muy favorable dentro del triple empate con vallisoletanos y sevillanos, pero el revés sufrido la pasada jornada en la pista pucelana hizo que el average particular entre cordobeses y castellanos pasara a favorecer al UEMC. Por eso, con Coto y Valladolid igualados ahora en victorias, el liderato cae del lado del conjunto vallisoletano, mientras el Caja 87 queda un escalón por detrás tras su tropiezo de este domingo.

Pablo Sánchez defiende la posesión del balón. / Chencho Martínez

El calendario que queda

Con ese escenario, el desenlace promete máxima tensión hasta el último balón. Al Coto Córdoba le restan dos finales: recibirá al CB Toledo en la jornada 25 y cerrará la fase regular en la pista del Castillo de Gorraiz Valle de Egües el 18 de abril. El Valladolid, por su parte, tendrá que visitar al Cáceres y al Juaristi ISB, mientras que el Caja 87 se medirá ahora fuera al Logrobasket y acabará el campeonato en casa frente al Morón en el derbi sevillano.

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Todo sigue abierto en un Grupo Oeste imprevisible, cambiante y cargado de trampas competitivas. El Coto ha demostrado que sabe resistir en los días de máxima presión, pero la clasificación ya no admite errores ni cálculos a medio plazo. Solo quedan dos jornadas y cualquier tropiezo puede resultar definitivo en una batalla por el ascenso directo que se ha convertido en una auténtica carrera de fondo al sprint.