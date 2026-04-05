Balonmano | Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez se refuerza con Nori Ben Halima para pelear por la permanencia
El primera línea franco-argelino llega hasta final de temporada al conjunto de Puente Genil para aportar experiencia, físico y bagaje internacional al equipo de Toni Malla
El Cajasol Ángel Ximénez ha movido ficha en el momento decisivo del curso. El conjunto de Puente Genil está a punto de reforzar su primera línea con la incorporación del francés Nori Ben Halima, un jugador llamado a aportar profundidad, lanzamiento exterior y experiencia competitiva en la recta final de la temporada, en la que el equipo pontano se juega buena parte de sus opciones de permanencia en la Liga Asobal de balonmano.
El nuevo refuerzo, que ya se encuentra en Puente Genil, se incorporará hasta el final de la presente campaña, con el objetivo de ayudar al bloque que dirige Toni Malla en la lucha por la salvación. Su llegada supone un impulso para una plantilla que necesita sumar argumentos en un tramo del campeonato en el que cada partido tiene valor de final.
Un lateral izquierdo de amplia trayectoria
Nacido en París el 15 de mayo de 1998, Nori Ben Halima es un jugador de primera línea que actúa principalmente como lateral izquierdo. Formado en el competitivo balonmano francés, el nuevo jugador del Ángel Ximénez ha construido una trayectoria marcada por su versatilidad táctica, potencia física y capacidad para desenvolverse en contextos de alta exigencia.
Su carrera incluye pasos por clubes de peso en Francia como Saint-Raphaël, Chambéry y Fenix Toulouse, entidades con las que fue acumulando experiencia en una de las ligas más exigentes del panorama europeo. A ello se suma su participación en competiciones continentales, tanto en la EHF Cup como en la EHF European League, una experiencia que refuerza su perfil como jugador habituado a escenarios de máxima competitividad.
Entre sus registros más destacados figura su aportación en la temporada 2020-21 con el Fenix Toulouse, cuando firmó 14 goles en la EHF European League. Un dato que evidenció su capacidad para ofrecer rendimiento también en el escaparate europeo y que avala su llegada al conjunto pontano en un momento de máxima necesidad.
Con un físico poderoso
Ben Halima presenta además un perfil físico poderoso para el juego de segunda línea, con una talla cercana al 1,90 y una estructura ideal para el lanzamiento exterior y el contacto. Ese tipo de prestaciones pueden resultar especialmente valiosas para un Ángel Ximénez que necesita elevar su nivel competitivo en la batalla por la permanencia.
A nivel internacional, el nuevo jugador pontano también cuenta con experiencia en selecciones, al haber estado vinculado a Argelia en competiciones oficiales. Esa doble condición franco-argelina añade un matiz más a una trayectoria que combina formación de élite, rodaje profesional y presencia en torneos internacionales.
Con su llegada, el Cajasol Ángel Ximénez incorpora a un jugador con bagaje, oficio y recursos para reforzar una posición clave. Toni Malla gana así una nueva pieza para intentar sostener al equipo en el tramo más exigente del campeonato y afrontar con mayores garantías la pelea por seguir un año más en la máxima categoría del balonmano nacional.
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