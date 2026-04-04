El Salerm Puente Genil, ante otra final frente al Xerez CD

El Salerm Puente Genil afronta la recta final del campeonato con los últimos cinco compromisos del calendario en el Grupo 4 de Segunda Federación. Quedan solo 15 puntos en juego antes de que caiga el telón liguero a comienzos de mayo, y el conjunto dirigido por Álvaro Cejudo es plenamente consciente de que cada jornada se ha convertido, por necesidad, en una auténtica final. Así lo marcan tanto los resultados como la clasificación, con el bloque rojillo instalado en puestos de descenso a las puertas de su trigésima comparecencia de la temporada regular. Será necesario afinar al máximo este domingo en Chapín (18.00 horas), donde se medirán al histórico Xerez CD en un duelo en el que volverán a apurar sus opciones de permanencia.

Inercia contra necesidad

Porque de dos derrotas consecutivas viene el bloque pontanés, enmarcadas en una racha reciente que tan solo ha reportado un punto de los últimos 12 posibles en disputa, correspondiente a las tablas frente al Recreativo de Huelva en el Manuel Polinario (0-0). Lo demás sequía… No pudo semana atrás ante el Yeclano, cediendo por primera vez los tres puntos en su feudo este curso, ni tampoco algo antes frente a Linares ni Águilas. Como resultado, suya es actualmente la decimocuarta plaza, primera en la línea de descenso, a solo un punto del play out, que lo marca el Xerez DFC con 34, y a una significativa distancia de otros seis con respecto a la salvación.

Es decir: una derrota frente a los jerezanos complicaría aún más las cuentas para lograr la continuidad directa en la división. Eso sí, en ese caso, todavía quedaría reservada la opción de disputar la fase de permanencia, aunque con todos los riesgos que la misma implica…

En definitiva, viajan los de Puente Genil a un escenario emblemático como Chapín en busca del botín en juego de otra final anticipada. Enfrente tendrá a un rival que busca lo opuesto, un Xerez CD que se encuentra precisamente en plena pelea por lograr el liderato y, en consecuencia, el ascenso directo a Primera Federación. Un total de 51 puntos guarda en sus arcas, a solo uno de la marca del actual cabeza de serie, el UCAM Murcia del ex cordobesista Germán Crespo, que con 52 marcha a la vanguardia de la sección.

De ser el quinto mejor casero del Grupo 4 presumen los de Jerez, dirigidos por Diego Galiano, no obstante, que solo han concedido dos derrotas en su feudo en lo que va de campeonato y desconocen la sensación de marcharse sin premio de su hogar desde el pasado mes de noviembre, cuando cedieron por 0-1 frente al Lorca Deportiva. Desde entonces, todo cuesta abajo: siete victorias y dos empates para aspirar a todo de aquí a mayo.

No es infalible, sin embargo, y viene de caer en el duelo ante otro histórico como el Real Jaén en La Victoria (2-0). Un resquicio emocional que pretende también aprovechar el Salerm, que paradójicamente atraviesa una racha diametralmente opuesta a la gaditana, pero a domicilio: los de Cejudo no conocen la victoria lejos de casa desde diciembre y solo han logrado dos en toda la campaña. Y vienen de siete salidas consecutivas sin lograr arañar un solo punto, por darle aún más dimensión.

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Números para quedarse

El contexto, por tanto, contrapone dos dinámicas y aspiraciones bien distintas, aunque confluyen en un punto: ya solo vale ganar. Adquiere un valor especial desde el escenario cordobés, máxime ante la dificultad que depara este tramo final de campaña, con cruces de alta complejidad. Porque después de pugnar con los jerezanos tocará examinarse ante otro aspirante al ascenso como la Deportiva Minera (en casa). Detrás, otro cruce, también con tintes similares, en el terreno de juego del Jaén, para acabar finiquitando el calendario frente al colista Málaga B -colista destacado y desahuciado, a nivel clasificatorio-, en el Manuel Polinario, y en la visita a un La Unión que a su vez se jugará la supervivencia en la última jornada.