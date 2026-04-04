La jornada en Tercera | El Lucena da un paso de gigante hacia el ascenso y Córdoba B y Pozoblanco se desploman

Semana decisiva la que dejaron atrás los tres equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de Tercera Federación, que ya han rebasado la franja de las últimas seis jornadas del calendario regular. El más reforzado, o incluso el único, fue el Ciudad de Lucena este domingo, con un triunfo de prestigio ante el histórico Linense (3-0) para dar otro paso en firme con dirección al ascenso directo. Menos suerte tuvo el CD Pozoblanco, que se medía al Dos Hermanas en busca de crédito para luchar por el play off, pero acabó llevándose un serio correctivo de su visita a territorio nazareno durante la sesión matinal (5-0). Por último, el Córdoba CF B tampoco pudo pescar nada de su duelo a domicilio ante un rival directo como el Tomares (3-0) y ya se encuentra instalado en zona de descenso.

Ciudad de Lucena - RB Linense (3-0)

El Ciudad de Lucena firmó una victoria sólida ante la Balompédica Linense en un encuentro que encarriló en el inicio de la segunda mitad. El conjunto lucentino llevó el peso del partido desde el comienzo y generó las primeras ocasiones claras, como en el minuto 26, cuando Joselito obligó a intervenir al guardameta visitante con un disparo potente. Aunque el marcador no se movió en la primera parte, los locales dejaron buenas sensaciones antes del descanso.

El partido se decidió tras el paso por vestuarios. En el minuto 48, Jesús Martín abrió el marcador y apenas dos minutos después Joselito amplió la ventaja para poner el 2-0. La Balona intentó reaccionar, pero se encontró con un seguro Froilán Leal, que firmó una gran parada en el 76. Ya en la recta final, Hugo Fuentes sentenció el choque con el tercer tanto en el 85. El encuentro se cerró con la expulsión de Adri Valenzuela en el 89, aunque el Ciudad de Lucena ya tenía asegurada una victoria que refuerza su candidatura al ascenso directo.

Dos Hermanas - CD Pozoblanco (5-0)

Dura derrota para el CD Pozoblanco en su visita al Dos Hermanas. El conjunto local impuso su ritmo y fue eficaz en sus llegadas, adelantándose en el minuto 30 y ampliando la ventaja poco antes del descanso, en el 39, para marcharse con un 2-0 que ya ponía el partido muy cuesta arriba para los pozoalbenses.

En la segunda parte, el Dos Hermanas no bajó el ritmo y terminó de sentenciar el choque. En el minuto 73 llegó el tercer tanto y, ya en la recta final, los locales ampliaron aún más la diferencia con tres goles más en el 84 y el 87, cerrando una contundente goleada por 5-0. El Pozoblanco no encontró respuesta en ningún momento y encajó una derrota que refleja la superioridad del rival durante todo el encuentro.

UD Tomares - Córdoba B (3-0)

Para el Córdoba CF B, el guion se torció lo más pronto posible. De un minuto precisó tanto solo el cuadro sevillano para amenazar con el primer zarpazo. Lo hizo desde el punto de penalti, en un lanzamiento desde los once metros que acabaría llevándose Damián en el duelo con Fernando. Eso sí, poco duró la alegría, o más bien el alivio, porque el propio ariete tomareño necesitaría tan solo otro par de acciones para enmendar su error: balón llovido al área cordobesa, poca oposición en torno al atacante y gol de media tijera del atacante formado en las canteras del Betis y Real Madrid, que rápido puso el 1-0 en el marcador ante la desidia defensiva blanquiverde.

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Más aún sufrió el filial califal antes del descanso, con intentonas de Morillo y de nuevo Fernando que no acabaron fructificando. Ya en la segunda mitad, se mantuvo el dominio anfitrión, con múltiples ocasiones para engrosar el marcador frente a un bloque ribereño en cierta deriva. Acabaría llegando el segundo, ya entrado el tramo final, con la diana de Pulet, tras un saque de esquina botado por Sergio. También el tercerno, obra de Álex Rubio de penalti para cerrar el pleito. Y con ello, meter en un auténtico lío a los de Gaspar Gálvez.