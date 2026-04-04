Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba asalta Cáceres y sigue firme en la carrera por el liderato
El conjunto de Gonzalo Rodríguez vence por 58-70 al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y da un paso de enorme valor en su pelea por acabar primero en el Grupo Oeste de la Segunda FEB
El Coto Córdoba de Baloncesto dio un paso más en su lucha por conquistar el título del Grupo Oeste de la Segunda FEB al vencer por 58-70 al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La victoria cordobesa llegó en un partido de la antepenúltima jornada.
El Coto Córdoba entró con ritmo en el encuentro. Conscientes de que en esta temporada se le han complicado casi todos los partidos en los que ha empezado mal, los de Gonzalo Rodríguez saltaron a la cancha pendientes de amarrar en defensa a su rival.
Los puntos de Alejandro Rodríguez, Kevin Schutte y Jacques Guemeta dispararon a un equipo que abrió pronto hueco en el marcador. Por 11-23 mandaba a la conclusión del primer cuarto.
Un segundo cuarto para olvidar
Parecía que el partido lo iban a encarrilar pronto los cordobeses. Sin embargo, el trabajo del primer cuarto lo echó por tierra en el segundo en apenas unos minutos. El bloque cordobés perdió su sitio sobre la cancha, sobre todo en ataque, pues no era capaz de hilvanar jugadas con regularidad. Un parcial de 8-0 acercó a los locales a cuatro puntos (19-23, minuto 15). Un triple de Alejandro Orozco cortó la sangría anotadora de los cordobeses.
La fase de dominio del Cáceres acabó con la culminación de su remontada, pues el Coto entró en el último minuto de la primera parte ya por detrás en el marcador (28-26). Dos tiros libres de Pablo Sánchez y un triple de Gonzalo Orozco devolvieron la ventaja a los cordobeses al descanso. Los dos triples de los hermanos cordobeses Orozco fueron las únicas canastas en juego del Coto en el segundo cuarto.
El partido se rompe a favor de los cordobeses
La igualdad en el electrónico se mantuvo en los primeros compases de la segunda parte. La falta de acierto de los dos equipos en el lanzamiento desde la línea de tres puntos quedaba patente en el marcador (36-37, minuto 25).
El Coto se distanció del Cáceres a base de forzar faltas e ir a la línea de tiros libres. Un parcial de 2-15 rompió el partido a favor de los de Gonzalo Rodríguez (38-52, minuto 29). Por 45-54 ganaba a la conclusión del tercer cuarto.
El encuentro lo tenía ya en su mano el CCB. Por 47-61 vencía a seis minutos de la conclusión. El choque volvió a apretarse con un parcial de 7-0 de los locales (54-61). Sin embargo, bastó un tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez para frenar el intento de remontada del Cáceres. El bloque blanquiverde terminó llevándose con justicia la victoria en su lucha por acabar la fase regular como campeón del Grupo Oeste.
Ficha técnica:
58 - Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Álvaro Palazuelos, Wildens Leveque (13), Alejandro Mazaira (6), Albert Lafuente (11), Erikas Kalinicenko (3) –cinco inicial-, Patrick Mendes, Pearse Uniacke, Luis García (2), Pol Campeny (3), Matteo Strikker (7) y Lance Paul (13).
70 - Coto Córdoba: Ja’ Monta Black (2), Alejandro Rodríguez (10), Gonzalo Orozco (13), Kevin Schutte (10), Fernando Bello –cinco inicial-, Zack Rollins (3), Serigne Lamine (6), Alejandro Orozco (3), Pablo Sánchez (5), Nuhe Sagnia (4) y Jacques Guemeta (14).
Parciales: 11-23, 17-8, 17-23 y 13-16.
Árbitros: Raúl Aguilera y Jorge Luis Ibarra.
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