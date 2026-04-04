Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal vuelve a caer en Vista Alegre tras dejar escapar un 3-1 ante el Santa Coloma
El conjunto blanquiverde, que fue superior durante gran parte del partido, cede por 4-5 en la recta final frente al Industrias Santa Coloma y prolonga su mala racha como local
El Córdoba Futsal no pudo romper su mala racha como local en la Primera División de fútbol sala al caer por 4-5 ante el Industrias Santa Coloma. El conjunto blanquiverde mereció más en un partido que dominó hasta su recta final.
No pudo empezar el partido mejor para los cordobeses. Por 2-0 ganaban ya los locales en el minuto 2 con tantos del argentino Titi del Rey y del portero Fabio. Toda la pegada que le ha faltado en otros partidos a este equipo parecía sobrarle ante el histórico club catalán.
Fabio se regaló un gol de portería a portería en el último encuentro antes de iniciar la concentración con la selección. Cinco años después volverá a vestir la camiseta de España en dos amistosos ante Finlandia.
Un rival desbordado
Los cordobeses atacaban sin miedo ante un rival desbordado por momentos en el inicio del encuentro. Hasta Javi Aranda, de regreso tras cuatro meses de baja por lesión, dispuso de ocasiones en esos momentos.
El Santa Coloma empezó a acercarse a la portería cordobesa con el paso de los minutos. Víctor marcó el 2-1 en el 5. El segundo gol pudo marcarlo en el minuto 10. Sin embargo, allí estaba Fabio para evitarlo con dos de sus intervenciones milagrosas.
La gran ocasión de marcar el 3-1 le llegó al Córdoba Futsal entre los minutos 11 y 13. Una roja al portero Ferreira, por tocar el balón con la mano fuera del área, le proporcionó a los cordobeses dos minutos de superioridad numérica. Sin embargo, el tanto no llegó.
La roja de Báez que acabó en amarilla
El Córdoba Futsal pudo quedarse con uno menos en los dos minutos finales de la primera parte. Sin embargo, la roja que le señalaron a Báez, los árbitros se la cambiaron a amarilla al verla revisada en el FVS –el VAR del fútbol sala-. Con 2-1 se marcharon los dos equipos al descanso.
El Córdoba Futsal volvió a marcar en el inicio de un tiempo. Arnaldo Báez situó el 3-1 en el electrónico en el 21. La segunda parte daba la sensación de que iba a transcurrir con placidez para los cordobeses. No fue así. El Santa Coloma se vino arriba hasta anotar el 3-2 en el 33.
El bloque catalán arriesgó con el portero-jugador a la búsqueda del empate, lo que consiguió en el 35. Con el choque igualado, el Córdoba Futsal también usó el juego de cinco, con Pescio de portero-jugador. El Santa Coloma aprovechó esta situación para marcar dos tantos más y llevarse la victoria. El tanto de Pescio a 20 segundos de la bocina no le sirvió al Córdoba Futsal para sumar punto alguno.
Ficha técnica:
4 - Córdoba Futsal: Fabio, Pablo del Moral, Murilo, Arnaldo Báez, Titi del Rey –cinco inicial-, Víctor, Hugo, Zequi, David Fernández, Pescio, Javi Aranda, Andrei, Carlos Gómez y Parreño.
5 - Industrias Santa Coloma: Ferreyra, Tolrá, Corso, Puchy, Leandrinho –cinco inicial-, Povill, Víctor Ramos, Niel-lo, Aniol, Walter, Bonillo, Medina, Kokoro.
Goles: 1-0 (1’) Titi del Rey. 2-0 (2’) Fabio. 2-1 (5’) Víctor Ramos. 3-1 (21’) Arnaldo Báez. 3-2 (33’) Leandrinho. 3-3 (35’) Aniol. 3-4 (38’) Tolrá. 3-5 (39’) Corso. 4-5 (40’) Pescio.
Árbitros: Cidoncha y Salomé. Mostraron tarjeta amarilla a Báez, del Córdoba Futsal, y roja a Ferreira, del Santa Coloma.
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