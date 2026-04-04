El Cajasol Ángel Ximénez compite hasta donde puede ante un Barça implacable en Puente Genil

El Cajasol Ángel Ximénez no pudo frenar el potencial del Barça y terminó cediendo por un claro 23-38 en el Alcalde Miguel Salas, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana volvió a exhibir toda su jerarquía para confirmar por qué sigue siendo el gran dominador de la Liga Asobal de balonmano. El equipo de Toni Malla compitió con orgullo, pero pronto se vio superado por la intensidad, la calidad y el ritmo de un rival de otro nivel.

El arranque del partido ya dejó claras las dificultades que iba a encontrar el bloque pontano. El Barça golpeó muy pronto, con dos tantos en los tres primeros minutos, mientras que al Cajasol Ángel Ximénez le costaba encontrar soluciones ofensivas ante la firmeza defensiva catalana. El cubano Claudio Ramos firmó el primer gol local, aunque el conjunto visitante siguió marcando el ritmo del encuentro desde el inicio. Aizen, con dos goles en el primer tramo, se convirtió en la principal referencia ofensiva de los pontanos, que al menos lograban mantenerse con vida en los primeros diez minutos, cuando el marcador reflejaba un 3-5.

Sin embargo, a medida que avanzó la primera mitad, el dominio azulgrana se hizo cada vez más evidente. Toni Malla se vio obligado a detener el partido por primera vez en el minuto 15 con 4-8 en el electrónico, consciente de que la intensidad defensiva y la velocidad en ataque del equipo del malagueño Antonio Carlos Ortega estaban desbordando a los suyos. La defensa del Barça se cerró con enorme contundencia y dejó al conjunto pontano casi sin opciones de encontrar lanzamientos claros, mientras jugadores como Makuc comenzaban a marcar diferencias en el uno contra uno.

Lucas Aizen controla el balón. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

El partido se rompe

El partido se rompió definitivamente en el tramo final del primer tiempo. Con 5-12 en el marcador, Toni Malla solicitó un segundo tiempo muerto para intentar contener la avalancha visitante, pero el vendaval azulgrana no se detuvo. La descalificación de Bazán en una acción con Pablo Simonet y el posterior gol de Mario Dorado desde los siete metros apenas alteraron el guion de un encuentro, ya claramente inclinado hacia el lado catalán. Al descanso se llegó con un rotundo 9-20, reflejo perfecto de la distancia entre ambos equipos. La ausencia de Dani Serrano, a quien el cuerpo técnico decidió dar descanso por molestias, también pesó en el plan local. En el apartado anotador, Aizen, Cuenca y Dani Ramos fueron los más destacados en el conjunto pontano.

La segunda mitad arrancó con numerosas rotaciones en ambos equipos y dejó incluso el debut de Gonzalo Ojea, jugador del segundo conjunto pontano. Durante varios minutos, el intercambio de goles permitió al Ángel Ximénez ofrecer una imagen más competitiva, aunque siempre dentro de un contexto favorable al Barça. Dika Mem y N’Guessan siguieron castigando desde la primera línea, manteniendo intacta la superioridad del líder.

Susto con Pablo Simonet

La nota más preocupante para el cuadro local llegó con la retirada de Pablo Simonet, aquejado de un problema en un dedo. Su ausencia se dejó notar de inmediato en la dirección del juego del Ángel Ximénez, que perdió claridad en ataque y quedó demasiado expuesto a acciones individuales. Aun así, el equipo de Toni Malla encontró en De Hita un argumento para evitar un castigo aún mayor, con varias intervenciones de enorme mérito que sostuvieron durante algunos minutos al bloque pontano.

En la recta final, el Barça volvió a acelerar con sus contragolpes y castigó cada pérdida local, especialmente con las salidas rápidas culminadas por Dani Fernández. El paso de los minutos terminó ampliando la renta visitante hasta el definitivo 23-38, en una noche en la que el Ángel Ximénez comprobó de primera mano la magnitud del rival, pero también sumó minutos de exigencia en su pelea por la permanencia.