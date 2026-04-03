El portero Fabio devuelve al Córdoba Futsal a la selección seis años después

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, ha anunciado un cambio en la convocatoria de cara a los amistosos frente a Finlandia de los días 10 y 11 de abril. Dídac (Barça) ha causado baja por lesión, pasando a ocupar su lugar Fabio (Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad).

El meta madrileño, que ya fue internacional en 16 ocasiones entre 2016 y 2021 en sus etapas en ElPozo Murcia, Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal, se incorporará este lunes, 6 de abril, en Las Rozas en el inicio de la concentración.

Fabio ya había entrado en las últimas prelistas de 30 jugadores del seleccionador, Jesús Velasco. En esta ocasión había formado parte de un cuarteto de porteros junto a Dídac Plana (Barça), Jesús Herrero (Movistar Inter) y Antonio Navarro (Manzanares). Velasco había llamado inicialmente a Dídac y Navarro. Ante la lesión del portero culé, ahora ha decidido convocar al guardameta cordobés.

Fabio, con el Córdoba Futsal. / A.J. González

El heredero de Saura en la selección

Fabio se convierte así en el segundo jugador del Córdoba Futsal que entra en una lista de la selección absoluta tras Saura y el primero en seis años. El pívot murciano jugó un amistoso contra Brasil en Las Rozas en el mes de noviembre del 2020, saldado con una victoria por 2-1 de España.

Fabio, de 35 años, lleva al menos diez siendo uno de los mejores porteros de España. Al club que preside José García Román llegó en 2022 procedente del Palma Futsal. Desde entonces ha sido el guardameta titular indiscutible del equipo blanquiverde, en el que ha convertido en habituales sus festivales de paradas inverosímiles.

Actualmente es uno de los cuatro jugadores del Córdoba Futsal con una trayectoria más amplia en la primera plantilla junto al portero cordobés Víctor, el cierre madrileño Pablo del Moral y el ala gaditano Zequi. Ahora dispondrá de la oportunidad de regresar a la selección cinco años después de su última presencia.

La convocatoria de la selección también cuenta con la presencia del ala montoreño Cecilio (Movistar Inter) y del cierre menciano Boyis (Viña Albali Valdepeñas).