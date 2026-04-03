Una novedad y varios regresos para el España-Ucrania femenino en Córdoba

Este Viernes Santo se ha dado a conocer la convocatoria de la selección española femenina de fútbol para su partido de clasificación al mundial que se disputará en Córdoba el próximo sábado 18 de abril.

La presencia de Clara Pinedo, centrocampista del Athletic, es la gran novedad en la lista de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial ante Inglaterra y Ucrania, a la que vuelven Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes y Esther González.

España, defensora del título mundial, se enfrentará a Inglaterra el martes 14 (20.00 h.) en Wembley y a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba (16.00).

Un vídeo con acento cordobés

La cantante cordobesa India Martínez ha sido la protagonista del vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol para anunciar la convocatoria.

La cita tendrá un marcado componente emocional, ya que el partido servirá también para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. De esta forma, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) volverá a vincular un compromiso del combinado nacional con un gesto de recuerdo y reconocimiento, tal y como ya hizo en marzo de 2025 durante el España-Países Bajos masculino disputado en Mestalla, dedicado entonces a las víctimas de la dana de Valencia.