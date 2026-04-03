El Inter Miami estrena estadio con una grada dedicada a Messi

El Inter Miami inaugurará este sábado su nuevo estadio permanente, que les equiparará en ingresos en día de partido y comerciales con franquicias de la NFL y la NBA, y que presenta una grada en honor a Lionel Messi, casi tres años después del inicio de las obras.

El Inter Miami, actual campeón de la MLS Cup, recibirá al Austin en el primer partido en su nuevo hogar, denominado Nu Stadium por razones de patrocinio, con motivo de la sexta jornada de la MLS.

Con capacidad para 26.700 espectadores, incluidos palcos de lujo con vistas al túnel de vestuarios, el club prevé que los ingresos por taquilla aumenten más del 30% con respecto a los registrados el año pasado en el Chase Stadium, un estadio temporal para alrededor de 21.000 espectadores ubicado en la localidad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

En comparación, el Nu Stadium se encuentra cerca del centro de Miami, en los alrededores del aeropuerto internacional. Es el corazón del Miami Freedom Park, un extenso terreno de 53 hectáreas cuyas obras siguen en marcha para dar forma a un parque público, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

Lionel Messi celebra el gol que dio la victoria al Inter Miami en el partido frente al DC United disputado en Baltimore. / Octavio Guzmán / EFE

El club más valioso de la MLS

La construcción del estadio abre una nueva fuente de ingresos para el Inter Miami, que se convirtió al inicio de la temporada 2026 en el club más valioso de la MLS, con una valoración de 1.450 millones de dólares, según un informe del medio especializado Sportico.

Además de la venta de entradas y merchandising, con una tienda mucho mayor que la del Chase Stadium, el club también espera que su nuevo hogar sea sede de conciertos y otros espectáculos.

Según Sportico, solo la mitad de los equipos de la NFL y unos ocho de la NBA generarán más ingresos por día de partido y comerciales que el Inter Miami en 2026.

El Nu Stadium se encuentra cerca del centro de Miami, en los alrededores del aeropuerto internacional, y ha costado 350 millones de dólares.

Nu Stadium

Una de las primeras formas de explotación fue el contrato firmado con el banco digital brasileño Nu para que diese nombre al estadio.

El acuerdo también incluye el logo de Nu en la espalda de la camiseta del Inter Miami, y dos espacios en el estadio: un salón prémium para 770 personas, y Nu Plaza, un centro comunitario con espacios de encuentro, una pantalla gigante y asientos.

Además, el Inter Miami ya cerró su primer concierto. El cantante mexicano Carín León se convertirá el próximo 28 de junio en el primer artista en actuar allí, en el marco de su gira por Norteamérica.

Todo ello para amortizar una inversión que, solo con el estadio, costó 350 millones de dólares, según estimaciones del Miami Herald.

Las perspectivas estiman que sólo la mitad de los equipos de la NFL y ocho de la NBA generarán más ingresos por día de partido y comerciales que el Inter Miami en 2026.

Imagen de la grada de los aficionados del Inter en el Chase Stadium, la que ha sido su casa de los últimos años. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

La tribuna en honor a Messi

En el plano futbolístico, el estadio ya se encuentra a punto para recibir al Austin, con el césped, las gradas y la iluminación en buenas condiciones.

Además, presenta la novedad de albergar la tribuna Leo Messi, que rinde homenaje al astro argentino cuando aún es un jugador en activo del club, un caso poco común en el deporte. En la grada se lee el nombre del futbolista en letras blancas sobre fondo rosa, y tiene carteles con el número 10, en referencia a su dorsal.

Messi ha sido un pilar fundamental para el éxito deportivo y económico del club desde su llegada a Miami en el verano de 2023. Con él, el equipo no solo se ha convertido en el más valorado de la MLS, sino que también ha alzado una Leagues Cup (2023), un Supporters' Shield (2024) y una MLS Cup (2025).

Los propietarios del Inter Miami José Mas, Jorge Mas y David Beckham junto a Leo Messi tras ganar la MLS Cup. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El fin de la odisea

Para llegar a este momento el Inter Miami atravesó una odisea para encontrar un lugar donde poder erigir su estadio.

Fundado en 2018 por un grupo formado por el exfutbolista David Beckham y los empresarios locales Jorge y José Mas, el equipo no jugó su primer partido oficial hasta 2020, una fecha desde la que habrán pasado seis años sin un campo permanente.

El Chase Stadium fue una solución temporal mientras el Inter Miami buscaba un recinto acorde a lo que deseaba, y que cumpliera las condiciones de las autoridades locales.

La idea original para el estadio permanente era ubicarlo en el Puerto de Miami, cuyos terrenos pertenecen al condado de Miami-Dade, pero fue bloqueada por las autoridades, así como la alternativa de levantarlo junto al Kaseya Center, que alberga los encuentros de los Miami Heat de la NBA.

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Tampoco tuvo éxito un plan para llevarlo a los alrededores del barrio de Little Havana, y no fue hasta 2022 que la ciudad les otorgó un contrato de arrendamiento por 99 años para reemplazar un campo de golf con el lugar donde hoy se encuentra el Nu Stadium.