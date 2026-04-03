India Martínez pone voz al España-Ucrania de Córdoba y Sonia Bermúdez anuncia su lista

La cantante cordobesa India Martinez ha dado la lista de la selección española femenina de fútbol que disputará el próximo 18 de abril un partido clasificatorio para el Mundial del 2027. España se enfrentará a Ucrania en El Arcángel en un encuentro que dará comienzo a las 16.00 horas.

La artista cordobesa canta en un patio cordobés, comparando la belleza que crea un grupo de flores juntas con la calidad competitiva que surge de la unión de un grupo de jugadoras en el seno de la selección.

Las entradas para el encuentro de Córdoba ya están a la venta desde este lunes 30 de marzo a las 17.00 horas y pueden comprarse en este enlace.

Los precios de las entradas

Los aficionados que quieran vivir el encuentro en directo en El Arcángel pueden adquirir localidades con precios que oscilan entre los 12 y los 22 euros. Las entradas compradas antes del 12 de abril cuentan con un 40% de descuento. Desde el 13 al 17 de abril habrá un 20% de rebaja sobre el precio inicial en taquilla. Cada persona podrá comprar un máximo de seis entradas.

La cita tendrá un marcado componente emocional, ya que el partido servirá también para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. De esta forma, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) volverá a vincular un compromiso del combinado nacional con un gesto de recuerdo y reconocimiento, tal y como ya hizo en marzo de 2025 durante el España-Países Bajos masculino disputado en Mestalla, dedicado entonces a las víctimas de la dana de Valencia.

La visita de España a Córdoba traerá de nuevo a la memoria una noche histórica para el fútbol femenino nacional. La última vez que la vigente campeona del mundo jugó en la ciudad fue el 26 de septiembre de 2023, en su primer partido en suelo español tras conquistar el título mundial en Australia. Aquel día, el combinado nacional goleó por 5-0 a Suiza en un encuentro que supuso en aquel entonces un nuevo récord de asistencia a un partido de la selección en España. Un total de 14.194 espectadores vieron el partido en las gradas de El Arcángel.

Alexia Putellas controla el balón en el España-Suiza de septiembre del 2023. / Francisco González

Clara Pinedo, la gran novedad

La presencia de Clara Pinedo, centrocampista del Athletic, es la gran novedad en la lista de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial ante Inglaterra y Ucrania, a la que vuelven Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes y Esther González. España, defensora del título mundial, se enfrentará a Inglaterra el martes 14 (20.00 h.) en Wembley, en un partido clave para la resolución de la primera plaza del grupo, y a Ucrania el sábado 18 en el Nuevo Arcángel de Córdoba (16.00).

Se mantiene Misa Rodríguez, la guardameta del Real Madrid que volvió a la disciplina de la selección en la anterior citación, así como otra joven como Aiara Agirrezabala, que fue convocada inicialmente en dicha lista pero causó baja después por molestias en el aductor izquierdo.

La selección española se concentrará a partir de las 16.30 horas del miércoles 8 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, un día después de que Sonia Bermúdez comparezca ante los medios (12.30) para comentar la lista y cuestiones de actualidad relacionadas con la selección.

Convocadas:

Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Misa Rodríguez (Real Madrid)

Defensas: Laia Codina (Arsenal/ING), María Méndez, Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (PSG/FRA), Jana Fernández (London City/ING).

Mediocampistas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic).

Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina, Salma Paralluelo, Vicky López (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/GER), Esther González (Gotham/USA) y Lucía Corrales (London City/ING).