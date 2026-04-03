El Córdoba Futsal quiere romper su mala racha en Vista Alegre ante el histórico Santa Coloma

El Córdoba Futsal vuelve este sábado a la Liga en la Primera División de fútbol sala para afrontar su partido de la 24ª jornada. El bloque blanquiverde recibirá al Industrias Santa Coloma en un partido que comenzará a las 20.00 horas en Vista Alegre.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro llega al choque con la misión de volver a ganar ante su afición, lo que no hace desde el pasado mes de septiembre, entonces cuando superó por 4-1 al Jaén Paraíso Interior.

Desde el triunfo en el derbi andaluz ha encadenado seis partidos sin vencer como local. El pasado fin de semana tampoco pudo derrotar a un mermado Servigroup Peñíscola, pues cayó por 3-4.

Carlos Gómez pugna con dos rivales. / Chencho Martínez

Santoro: "Es el momento de hacer autocrítica"

Emanuel Santoro, técnico de los cordobeses, reconoció tras la derrota ante el Peñíscola que "es el momento de hacer autocrítica, ya que el Peñíscola ha tenido más ganas de ganar que nosotros".

El entrenador argentino ha pedido por ello estos días a sus jugadores que "en casa tenemos que ser mucho más fuertes y salir desde el inicio más concentrados".

El Córdoba Futsal ha llegado a este tramo de la temporada con la permanencia encarrilada, ya que cuenta con un margen de diez puntos sobre la zona de descenso con 21 en juego. Además, los últimos resultados lo han dejado a nueve puntos de la octava plaza, la última con derecho a jugar las eliminatorias por el título. Por tanto, se ha quedado a efectos prácticos en terreno de nadie a la hora de afrontar los dos últimos meses de competición.

Un aviso a la plantilla

Santoro, sin embargo, ha avisado a su plantilla de que "si alguien se pensó de que el objetivo estaba cumplido con 25 puntos, estaba muy equivocado, pues estos siete partidos hay que tomarlos como siete finales, no hay otra actitud que valga, ya que este equipo puede dar mucho todavía sobre la cancha".

El entrenador del Córdoba Futsal ha insistido en que el objetivo de su equipo debe ser "los 30 puntos, para de esta manera asegurar la permanencia, pues el que mire para otro lado puede acabar mareándose".

Un duelo ante un histórico

Este sábado va a medirse a todo un histórico de la Primera División como es el Industrias Santa Coloma, uno de los equipos con más amplia trayectoria en la máxima categoría.

Precisamente, al Santa Coloma lleva dos temporadas sin ganarle en los partidos de la Liga celebrados en Vista Alegre. El último triunfo llegó en la campaña 22-23 por 3-2 con dos tantos del argentino Lucas Bolo y uno del tailandés Osamanmusa. El bloque catalán es a día de hoy un rival directo de los cordobeses en la zona templada de la tabla, pues cuenta con 30 puntos, cinco más que el blanquiverde. El Santa Coloma venció por 2-1 en el duelo entre ambos de la primera vuelta.

La entidad que preside José García Román ha hecho un llamamiento a la afición para que llene lo más posible Vista Alegre. Por este motivo ha anunciado que podrán acceder al pabellón de manera gratuita los socios del Córdoba CF. Para el público general, las entradas tendrán un coste de 10 euros para los adultos y de 5 euros para los niños.

El último partido antes del parón de selecciones

Este encuentro será el último antes de la llegada de un parón de una semana por la disputa de partidos de las selecciones. España jugará dos partidos en Finlandia con la presencia del montoreño Cecilio (Movistar Inter) y del menciano Boyis (Valdepeñas). Los jugadores del Córdoba Futsal que entraron en la preselección inicial, Fabio y Carlos Gómez, no han sido finalmente llamados por el seleccionador nacional, Fernando Velasco, al igual que el prieguense del Noia Ismael.

Todo está listo por tanto para un encuentro que podría marcar la recta final de la temporada en el seno del Córdoba Futsal. El conjunto cordobés quiere la victoria para llegar cuanto antes a los 30 puntos.