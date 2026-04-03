El Cajasol Ángel Ximénez recibe al invencible Barça con el reto de competir sin complejos

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado uno de esos partidos marcados en rojo cada temporada. El conjunto pontano recibirá al Barça, líder invicto de la Liga Asobal y gran dominador del balonmano nacional e internacional, en un encuentro que arrancará a las 18.30 horas y que supondrá todo un acontecimiento para la afición, pese a coincidir en plena Semana Santa.

La visita del equipo azulgrana convierte el duelo en una cita de máximo atractivo. No en vano, el bloque que dirige Antonio Carlos Ortega está considerado una de las grandes potencias mundiales del balonmano, con una plantilla repleta de internacionales y un potencial casi inalcanzable para el resto de rivales de la competición. El Barça aterriza en Puente Genil lanzado en la Asobal, donde se mantiene como líder incontestable, y además inmerso en la pelea por volver a la Final Four de la Liga de Campeones.

Hablar del conjunto catalán es hacerlo de una constelación de talento. Desde la seguridad bajo palos de Emil Nielsen hasta el peso ofensivo y competitivo de jugadores como Dani Fernández, los hermanos Cikusa, Aleix Gómez, Barrufet, Dika Mem, N’Guessan, Janc, Makuc o Frade, el Barça presenta un arsenal de primer nivel que obliga a cualquier rival a rozar la perfección para discutirle el partido.

Una victoria clave ante el Huesca

Aun así, el Ángel Ximénez afronta la cita con el impulso anímico que le dio la victoria del pasado domingo en Huesca. Ese triunfo permitió al conjunto cordobés salir de los puestos de descenso y, al mismo tiempo, cortar una racha de doce jornadas sin ganar. El equipo de Toni Malla respira ahora con algo más de confianza, aunque sigue plenamente inmerso en la batalla por la permanencia.

Por ello, el objetivo de los pontanos pasa por competir al máximo, ofrecer una imagen sólida y alargar el partido todo lo posible ante un rival de otra dimensión. Toni Malla espera que su equipo mantenga el nivel de intensidad y concentración exhibido en Huesca, convencido de que solo desde ahí podrá plantar cara al gigante azulgrana.

Los efectivos disponibles

En cuanto a efectivos, el técnico del Ángel Ximénez contará prácticamente con el mismo bloque que logró el importante triunfo en tierras oscenses. De Hita, Almeida, Mario Dorado, Cabello, Cuenca, Bernabéu, Tiago, Claudio Ramos, Dani Ramos, Pablo Simonet, Dani Serrano, David Estepa, Laoloua, Domingo Luis y Aizen forman la convocatoria de un equipo que necesita seguir sumando sensaciones positivas en la recta decisiva del campeonato.

El desafío es mayúsculo, pero también ilusionante. Recibir al Barça siempre supone una fiesta para cualquier afición, y el Ángel Ximénez quiere aprovechar la ocasión para medir su crecimiento, competir sin complejos y seguir reforzando su camino hacia la permanencia.