El Academia Voleibol Córdoba Ingedeca conquista la plata andaluza y sella su billete al Campeonato de España

El Academia Voleibol Córdoba ya presume de su primera gran alegría de la temporada en los campeonatos andaluces. El Academia VC Ingedeca se colgó la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía juvenil, disputado en Roquetas de Mar, confirmando el gran nivel del voleibol cordobés en una cita que reunió a 32 equipos masculinos y femeninos.

El conjunto cordobés firmó un recorrido sobresaliente hasta alcanzar la gran final autonómica. En los cuartos de final se impuso con autoridad al Cártama por 3-0, mostrando solidez y contundencia en uno de los cruces clave del torneo. Ya en semifinales, el equipo volvió a dar un paso al frente para superar al Cádiz 2012 La Caleta por 3-1 y asegurarse una plaza en la lucha por el título.

En el duelo definitivo, el Academia VC Ingedeca rozó la corona andaluza en un partido de máxima igualdad frente al Mintonette Almería. El encuentro se resolvió por un ajustado 3-2 para el conjunto almeriense, después de cinco sets muy competidos y marcados por la emoción hasta el último punto. Los parciales de 22-25, 30-28, 25-21, 21-25 y 15-12 reflejan a la perfección la dureza de una final en la que el bloque cordobés estuvo muy cerca de culminar su excelente campeonato con el oro.

Plaza en el Campeonato de España

Pese a quedarse a un paso del título, la medalla de plata tiene un enorme valor deportivo, ya que permitirá al Academia Voleibol Córdoba obtener el billete para el Campeonato de España juvenil, que se celebrará del 29 de abril al 3 de mayo en Móstoles. Será una nueva oportunidad para seguir compitiendo al máximo nivel y para medir el potencial del equipo en el escaparate nacional.

Además, la representación cordobesa dejó también buenas prestaciones en la competición femenina. El PTV Telecom Adecor concluyó en una meritoria cuarta plaza, mientras que el Academia VC Isonda finalizó séptimo, completando una destacada participación de los clubes de la provincia en el campeonato andaluz. Este subcampeonato confirma el crecimiento del proyecto del Academia Voleibol Córdoba y refuerza el protagonismo del voleibol cordobés en el panorama andaluz.