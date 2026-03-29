El Rahi Sepisur Adesal tropieza ante el Zuazo y se aleja del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

El Rahi Sepisur Adesal perdió parte de las opciones que tenía de ascender a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino nacional, al perder por 19-24 frente al Zuazo, un rival directo en la parte alta de la tabla. Este revés le dejó a tres puntos de la zona de ascenso a cuatro jornadas del fin de la Liga.

Las cordobesas acusaron la ausencia por lesión de Lucía Vacas, una de sus principales referentes en ataque. La igualdad se mantuvo hasta el minuto 11 (4-4). Un parcial de 0-4 dejó a las cordobesas en una situación comprometida (4-8, minuto 21). La sangría continuó hasta el descanso, al que llegaron las locales a ocho goles de su rival (7-15).

La inferioridad cordobesa continuó en la segunda parte, pues en el minuto 41 perdía por diez goles (10-20). Los cambios de Rafa Moreno no surtieron efecto y el Adesal acabó perdiendo el encuentro.

Los números del Adesal

Por el conjunto cordobés saltaron a la cancha Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (2), Zoe Turnes (3), Carla Montero (5), Irene Lesmes, Fátima Acuña (2), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda, Jessica Oliva (1) y Andrea Roda (1).