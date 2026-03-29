El Priego Fundación Kutxabank de tenis de mesa, premiado en la Gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía

El deporte andaluz ya calienta motores para una de sus citas más representativas del calendario anual. La 25ª Gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA) se celebrará el próximo lunes, 13 de abril, en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga, en una ceremonia que arrancará a las 19.30 horas y que volverá a reunir a algunos de los nombres propios más destacados del panorama autonómico.

Tras varias reuniones del jurado, integrado por periodistas deportivos de todas las provincias andaluzas, la FPDA dio a conocer el listado de premiados de una edición que reconocerá trayectorias, gestas y éxitos colectivos de enorme relevancia. Entre los galardonados sobresale la presencia del Priego Fundación Kutxabank, distinguido dentro del apartado de gestas deportivas después de firmar una brillante temporada en la que conquistó la Superdivisión y la Copa del Rey masculina de tenis de mesa.

La entidad prieguense vuelve así a situarse en el foco del deporte andaluz gracias a una trayectoria de excelencia que la mantiene como una referencia indiscutible del tenis de mesa nacional. Su inclusión en el cuadro de honor de la FPDA refuerza el peso del deporte cordobés en una gala que reconocerá también a grandes figuras individuales y a equipos de primer nivel.

María Pérez, a la izquierda, recibe un premio de la Reina Letizia. / J.J.Guillén

Los principales premiados

Entre los principales galardones, la distinción de Andaluza de Oro recaerá en la marchadora María Pérez, bicampeona mundial en 2025 en Tokio, mientras que el premio de Andaluz de Oro será para el sevillano José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3. El reconocimiento al Equipo Líder será para el Unicaja de baloncesto, tras una temporada histórica coronada con los títulos de la Champions League, la Copa Intercontinental y la Copa del Rey.

La gala premiará además al entrenador Jacinto Garzón, técnico de María Pérez, y distinguirá en el apartado de esfuerzo deportivo a Sarah Almagro, campeona del mundo de surf adaptado y campeona de Europa. También habrá espacio para reconocer la promoción deportiva del Club de Atletismo Trops-Cueva de Nerja, así como la trayectoria histórica de Elena Benítez Morales, una de las grandes leyendas del taekwondo español.

En el capítulo de valores humanos será homenajeado el Club Amivel de baloncesto en silla de ruedas, vencedor de la Eurocup 3, mientras que el bloque de gestas deportivas incluirá, junto al Priego Fundación Kutxabank, nombres y entidades como Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, Carlos Linares, el Bádminton IES La Orden, Samuel Molina y Carlos Coello.

El congreso, el 14 de abril

La programación se completará con la reanudación del 25º Congreso de la FPDA el martes 14 de abril en el Centro de Estudios para el Exilio Español de Vélez-Málaga. La jornada incluirá una charla-coloquio sobre atletismo con especial atención al papel del club Nerja tras más de cuatro décadas en la élite del atletismo español.

La Gala y el Congreso contarán con el respaldo de diversas instituciones y entidades colaboradoras, entre ellas el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Junta de Andalucía, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y varias firmas privadas, en una edición que volverá a poner en valor la magnitud y la diversidad del deporte andaluz.