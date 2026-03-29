Las entradas para el España-Ucrania femenino de Córdoba salen a la venta este lunes

Córdoba ya calienta motores para volver a recibir a la selección española femenina de fútbol. Las entradas para asistir al encuentro entre España y Ucrania, que se disputará en El Arcángel el próximo 18 de abril a partir de las 16.00 horas, saldrán a la venta este lunes 30 de marzo a las 17.00 horas y podrán comprarse en este enlace.

La cita tendrá un marcado componente emocional, ya que el partido servirá también para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. De esta forma, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) volverá a vincular un compromiso del combinado nacional con un gesto de recuerdo y reconocimiento, tal y como ya hizo en marzo de 2025 durante el España-Países Bajos masculino disputado en Mestalla, dedicado entonces a las víctimas de la dana de Valencia.

En el plano deportivo, el choque ante Ucrania se enmarca en la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, por lo que el compromiso tendrá una relevancia competitiva notable para un equipo español que continúa defendiendo su condición de referencia internacional tras proclamarse campeona del mundo en agosto del 2023.

Olga Carmona conduce el balón en el España-Suiza de Córdoba. / Francisco González

Los precios de las entradas

Los aficionados que quieran vivir el encuentro en directo en El Arcángel podrán adquirir localidades con precios que oscilarán entre los 12 y los 22 euros. Las entradas compradas antes del 12 de abril contarán con un 40% de descuento. Desde el 13 al 17 de abril habrá un 20% de rebaja sobre el precio inicial en taquilla. Cada persona podrá comprar un máximo de seis entradas.

La visita de España a Córdoba traerá de nuevo a la memoria una noche histórica para el fútbol femenino nacional. La última vez que la vigente campeona del mundo jugó en la ciudad fue el 26 de septiembre de 2023, en su primer partido en suelo español tras conquistar el título mundial en Australia. Aquel día, el combinado nacional goleó por 5-0 a Suiza en un encuentro que supuso un hito de asistencia.

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Ese España-Suiza, correspondiente a la fase inicial de la primera edición de la Liga de Naciones femenina, reunió a 14.194 espectadores en las gradas de El Arcángel, un registro que en aquel momento estableció el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en territorio español. Ahora, Córdoba se prepara para volver a responder a la llamada de un equipo que ya forma parte de la élite del fútbol mundial.