El Coto Córdoba afronta otra final en Cáceres para seguir soñando con el ascenso

El Coto Córdoba de Baloncesto encara este sábado su encuentro correspondiente a la 24ª jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB, ya la antepenúltima de la fase regular. El bloque cordobés visitará la cancha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Raúl Aguilera y Jorge Luis Ibarra dirigirán este partido que comenzará a las 19.00 horas en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez afrontarán su segundo partido seguido como visitantes, pues el pasado fin de semana viajaron a Valladolid, partido que perdieron por 92-76.

La última derrota ha complicado la pelea de los cordobeses por conquistar la corona del Grupo Oeste, clave para luchar por el ascenso por la vía corta, pues entonces se lo jugarían en una eliminatoria a doble partido contra el ganador del Grupo Este.

Fernando Bello intenta un lanzamiento. / Chencho Martínez

Triple empate en cabeza

El Coto lidera la tabla pero empatado a 16 victorias con el Baloncesto Valladolid y el Caja87. En el triple empate siempre sería el primero. Sin embargo, en un empate ante uno de estos dos equipos, estaría por delante con el Caja87 pero por detrás con el Valladolid. Ahora tiene tres finales por delante en las canchas del Cáceres y el Castillo de Gorraiz y en Vista Alegre contra el Toledo. Gonzalo Rodríguez ha trabajado estos días para recuperar la mejor versión de un equipo que ha perdido sus dos últimos choques.

Un rival en su mejor momento

Este sábado va a visitar a uno de los conjuntos más en forma del grupo y uno de los candidatos al ascenso en el inicio de la campaña. De hecho, el Cáceres es el mejor equipo del grupo de la segunda vuelta. El conjunto extremeño inició la campaña de una manera muy irregular, sobre todo en casa, pues perdió los seis primeros partidos que jugó ante su afición. Sin embargo, en enero cambió la tendencia, ya que pasó a imponerse en los cinco siguientes celebrados en Cáceres. Ahora lucha por lograr una plaza en la fase de ascenso por la vía larga, en la que debería ganar tres eliminatorias para regresar a la Primera FEB.

El Cáceres venció por 62-87 en Vista Alegre en el encuentro entre ambos de la primera vuelta. El Coto encajó entonces lo que todavía es hoy su derrota más abultada de la temporada. Ahora intentar sorprender en el pabellón cacereño.